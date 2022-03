El avance semanal de los capítulos de Amar es para siempre: Tsunami de problemas en Garlo.

Qué ha pasado en el último capítulo de Amar es para siempre: Yo soy la traidora.

Nuevos personajes en Amar es para siempre.

Fran y Raúl intentan evitar el juicio por plagio llegando a un acuerdo con Uriarte, que prefiere que el asunto se resuelva en los tribunales. Al mismo tiempo, la permanencia de Paloma en Garlo pende de un hilo. Raúl sigue insistiendo en despedirla, mientras que Fran piensa que deben mantenerla en la plantilla. Y por si esto fuera poco, la tensión entre los primos aumenta al perder su contrato con Spielen.



A tenor de las señales, Sonia empieza a sospechar que hay algo entre su madre y Medina. Este último, elude a Belinda para evitar situaciones incómodas. La mujer es consciente de que ella no es objeto de sus desvelos sino Sonia.

Por otro lado, Marcos está destrozado tras la muerte de su madre y el rechazo de su familia; hasta que una caja de viejos recuerdos lo cambia todo. La buena vida de Benigna y Visi en Benivisión tiene las horas contadas. Mientras tanto, Quintero rechaza seguir ocupándose del caso de Esmeralda.

Emilio no cree que Julieta se haya enamorado de él

Marcelino recurre a Penélope, inquieto por el extraño afecto de Susi por él. El dueño de El Asturiano comparte con la maestra sus sospechas acerca del sentimiento que le profesa la joven. Paralelamente, Marcos comparte con Cristina un secreto entrañable de su infancia: Laisvé, su paraíso secreto.

Emilio se siente poca cosa para Julieta que ya no sabe cómo demostrarle que el interés que tiene por el dependiente es real. Las quedadas de Marcos e Ismael abren grietas en la relación del encargado del King´s con Helena. Rommel se hace cargo de la investigación sobre Candela.

