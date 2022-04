El avance semanal de los capítulos de Amor a segunda vista.

Sevket echa demasiado de menos a su familia, por lo que decide hacerles una visita en mitad de la noche disfrazado de Teomán. Ayfer es quien se da cuenta de que alguien que, de primeras, no reconoce, ha entrado en la casa. Sin pensarlo dos veces, le da un fuere golpe con un palo en la cabeza. Cuando se percata de quien es la persona que casi yace inconsciente en la entrada, se asusta mucho.



Yadigar sale de su habitación alertada por los ruidos. Lo mismo ocurre con Meryem y con Orhan, que se apresuran a ver cómo está el capitán. El trío al completo riñe a Ayfer por su imprudencia. “Lo siento, pensé que era un ladrón y por eso le pegué”, se excusa. Después de varios intentos, el patrón termina reaccionando.

Mukaddes se cuela en la mansión

Por otro lado, Mukaddes sigue adelante con su periplo fuera del sanatorio mental. Como una intrusa, se cuela en su propia mansión para recoger algo de dinero y también sus pertenencias. Para su mala fortuna, una de las empleadas la descubre. La señora le da un susto de muerte a la criada y esta se desmaya por la impresión. Después, sale del lugar sin ser vista.

Ya recuperado por completo, Sevket recibe los reclamos de Meryem: “Solo a ti se te ocurre presentarte a estas horas sin avisar”. Aunque también sus abrazos. Elif Su salta de la cama y también corre a saludar a su tío, a quien ha extrañado mucho estos días. Mientras tanto, Orhan se sincera con Selin y le cuenta que Fatih le pidió espiarla.

