Ertan finalmente ha decidido embarcar rumbo a Estados Unidos con Cansu. Esto deja un gran alivio en la pareja de Zeynep y Fatih. Sin embargo, lo que ninguno sospecha es que su gran enemigo ha recobrado la memoria antes de subirse al avión, lo que podría traerle problemas ¿Renunciará Ertan a su venganza o regresará a Turquía pasado un tiempo peor que nunca? No hará falta esperar mucho para saber la respuesta.



Parece que la suerte se ha aliado con el matrimonio y Mukaddes ha hecho las paces con su nuera. Ahora que ambas parecen llevarse a las mil maravillas, se abre una nueva etapa en sus vidas marcada por la tranquilidad, la calma y el amor ¿Cuánto durará este remanso de paz en la vida de los Sekercizade?

Fatih salva de nuevo a Zevket

Por otro lado, la familia Taskin casi al completo se vuelca con los preparativos de la boda de Ayfer. No obstante, hay un par que tratan de librarse constantemente de meter mano en la organización. Se trata de Selin y de Orhan, quienes no quieren saber nada de la futura ceremonia. Pero, aunque traten de librarse, Yadigar siempre está ahí para recordarles sus obligaciones.

Al caer la noche, se celebra en la casa de los Taskin la famosa noche de Henna para Ayfer y Haydar. Todos los presentes bailan y ríen cuando, de repente, hace acto de presencia la policía y pide el carnet a los invitados. Sevket, que también estaba participando en la celebración, logra escabullirse de los agentes gracias a su yerno. La policía se marcha y la fiesta sigue.

