Ertan llegó a la empresa de Fatih y se quedó impresionado con Cansu, una de las últimas empleadas que entraron hace poco a trabajar en la compañía. El sentimiento fue recíproco y esa misma noche tuvieron su primera cita.



La pareja salió a uno de los locales de moda a bailar y horas más tarde, terminaron en casa de ella. Al día siguiente, ambos se presentaron en la oficina cogidos de la mano. Fatih habló con Ertan y le enseñó los billetes de avión que le compró para que se fuera a Estados Unidos. Está claro que quería deshacerse de él cuanto antes.

No obstante, Ertan le dejó claro que ahora no piensa irse de Turquía. Estaba muy enamorado de Cansu y quería seguir cerca de ella. Fatih entones le pidió a Zeynep que hablase con Cansu y la convenciera para terminar su relación con Ertan: “Tienen que finiquitar ese romance o estamos perdidos, querida”.

La pedida de mano de Ayfer

Por otro lado, se produjo la esperada pedida de mano de Ayfer. Dado que la mujer no tenía ningún pariente varón, fue Sevket quien dio su consentimiento para que esta pudiera casarse con Haydar. La pareja se intercambió los anillos de compromiso y bailaron ante los presentes.

Todo parecía ir bien hasta que Saziment y Dilber comenzaron a pelearse por Birol. La discusión llegó a las manos y fue Sevket quien tuvo que separarlas. El final del feliz evento quedó completamente deslucido y Ayfer se puso a llorar, pues su gran momento se había echado a perder. Por suerte, la boda fue algo mejor.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io