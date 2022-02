Qué ha pasado en el último capítulo de El hombre equivocado.

El avance semanal del capítulo de El hombre equivocado.



Özgür se desahogó con Ozan, a quien le contó en un descanso del trabajo lo mal que estaba desde que terminó su relación con Ezgi por un malentendido. “Ni siquiera me coge el teléfono y con razón. Creo que lo mejor es olvidarme de ella y que cada uno siga su camino”, comentó con un aire de tristeza Atasoy, que ya está al tanto del error que cometió al creer que su novia tenía algo con Serdar.

Ozan, que nunca había visto a su amigo rendirse con una mujer, quiso ayudarle a reconquistar a Ezgir, pero no podía hacerlo solo. Rápidamente, llamó a Levent, Cansu y Deniz. El cuarteto al completo comenzó a pensar ideas para provocar una reconciliación entre sus amigos. “Estoy segura de ellos se siguen amando”, comentó Deniz.

Los consejos de un buen padre

Mientras tanto, Ezgi había ido a buscar consuelo en la única persona que siempre la ha escuchado sin juzgarla: Ünal. “Creo que nunca voy a encontrar el amor verdadero. Siempre me toman por tonta ¿Y si el matrimonio y la familia no están hechos para mí?”, preguntó triste la muchacha. Su padrastro, con dulces palabras, trató de hacerle ver las cosas de una forma diferente: “Busca dentro de ti lo que realmente quieres hacer con tu vida?”.

Llegada la noche, Deniz y el resto de celestinos, se las ingeniaron para reunir a la expareja en una romántica velada y provocar un acercamiento entre ambos. Cuando Ezgi y Özgür se vieron de nuevo tras su tensa ruptura, la chispa resurgió ente ellos ¿Se darán una segunda oportunidad?

