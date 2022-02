Qué está pasando en 'El hombre equivocado': Özgür toma una decisión con respecto a su noviazgo con Ezgi.

Ver a Ezgi acompañada por Serdar en un día tan especial como el de su cumpleaños, hizo que Atasoy pensase que su amada había estado jugando a dos bandas todo este tiempo. Dolido y sin querer esperar ningún tipo de explicación por parte de su novia, el joven se subió a su coche y se marchó del hotel siendo únicamente visto por Levent.



Por su parte, Ezgi le agradeció a Serdar la fiesta de cumpleaños que le había organizado, pero le dejó claro que no volvería a tener con él un relación amorosa: “Creo que te has hecho falsas esperanzas”. Después de cumplir saludando al resto de invitados, la festejada cogió sus cosas y se dirigió al restaurante de Özgür.

Un amor que duró muy poco

En el local se encontró con su novio, quien, haciéndole creer que no sabía absolutamente nada, le preguntó donde había estado. Ella, por miedo a malos entendidos, le mintió: “No estuve haciendo nada importante. Lo bueno es que ya estoy aquí para pasar tiempo contigo”. Este engaño era lo que Atasoy necesitaba para confirmar que su amada no estaba siendo del todo sincera con él.

Özgür, sin pensar muy bien las cosas, tomó una drástica decisión con respecto a su noviazgo con Ezgi. “No debes darme explicaciones de nada. A fin de cuentas, no sé muy bien lo que tú y yo tenemos, lo que hay entre nosotros, pero está claro que no se trata de amor”, comentó sin ningún tipo de emoción dando por terminado su romance.

Ezgi, que no podía creer lo que acaba de escuchar, se marchó del local llorando a lágrima viva sin dar ninguna respuesta Özgür, en el último momento, salió detrás de ella, pero no se atrevió a enfrentarla de nuevo y dejó que se fuera en un taxi rumbo a no sabe donde.

