Qué va a pasar en el final de 'Elif': El capítulo final de Elif se salda con una detención, una muerte y varios heridos de bala.



Tras cinco temporadas y tras verla crecer a lo largo de sus emocionantes entregas, es hora de despedir a la pequeña y dulce Elif. Nova emite este viernes 1 de abril a partir de las 16:00h el gran final de la exitosa ficción turca. Con gran acogida por parte del público, ‘Elif’, emitida en las sobremesas diarias de la cadena de Atresmedia TV, ya está disponible al completo también en ATRESplayer PREMIUM.

Líder temática en su franja desde su estreno en mayo de 2019, ‘Elif’ se ha erigido en estos años como una de las producciones internacionales de referencia de la televisión temática en España. Además, la ficción, producida por Green Yapım y protagonizada por la joven actriz Isabella Damla Güvenilir, cierra su trayectoria con grandes datos. ‘Elif’ es también la serie más vista del año en los canales temáticos con 446.000 espectadores y un 3,9% de media en su franja, líder temática de su franja en 2022 y a +2,9 puntos de ventaja sobre su competidora.

Además, en marzo, promedia un 4,2% de cuota y 479.000 espectadores (con +3,2 puntos sobre su rival directa), el mejor mes de su historia. Asimismo, en estos últimos días, este 30 de marzo, ‘Elif’ ha logrado su máximo histórico (623.000 seguidores y un 5,5%), siendo este miércoles lo más visto del ranking de emisiones temáticas.

Después de 5 temporadas viéndola crecer, nos despedimos de nuestra dulce #Elif. 🥰



El viernes a las 16:00 horas, gran final en #Nova. 💓 pic.twitter.com/SAiSkDS3hU — Nova (@NovaTDT) March 31, 2022

Qué va a pasar en el final de 'Elif'

Al enterarse de lo que estaba sucediendo en la casa, Kerem y Mahir llegaron al lugar para detener a Kiymet, pero la mujer estaba totalmente descontrolada. La mujer le confesó a su hijo que no lleva la sangre de los Haktanir en sus venas: “Tu verdadero padre es Mete”. El hombre trata de arrebatarle el arma y en el forcejeo, recibe un disparo. Luego Kerem y Macide también son heridos a bala. Con gran esfuerzo, Mahir se recompone y logra detener a Kiymet quitándole el arma.

Al escuchar los disparos, la pequeña Elif y Melek llegan al lugar y ven a Macide muerta y a Kerem y Mahir heridos. Tras este estremecedor desenlace, la policía llega y detiene a Kiymet mientras la ambulancia presta ayuda a Kerem. Por fin, sin Kiymet en medio, Elif, Melek y Mahir podrán formar la familia que tanto desean, sin ningún enemigo que destruya la felicidad que tanto les ha costado obtener.

