Manuel Fiestas Moreno La buena sintonía entre Fran y Paloma reúne a esta con su antigua amiga Coral, quien ha llenado el vacío por la muerte de su madre con la ilusión de tener su propio hijo

Manuel Fiestas Moreno Mientras tanto, Fausto da esperanzas a Carmen: su salida de la clínica está cada vez más cerca y es que tiene un plan que involucra a Fran. Quintero descubre que Carmen está a punto de recibir ayuda de Fausto y que este mueve hilos para sacarla de la clínica.

Manuel Fiestas Moreno Tras confirmar su embarazo, Penélope es incapaz de decirle a Ismael que está embarazada. Y, mientras eso sucede, recibe un regalo de alguien inesperado: su marido, Santiago. Por su parte, Cristina toma la decisión de volver a su casa y retomar su vida con normalidad tras su convalecencia.

Manuel Fiestas Moreno Visitación ha conseguido trabajo como intérprete y rompe, definitivamente, sus lazos con Benivisión, para sorpresa de Benigna. Afectada por el decaimiento de esta última, Manolita decide echarle una mano en su negocio y pasar tiempo con su amiga.

Manuel Fiestas Moreno Además, la preocupación de Marcelino por Catalina va en aumento. Extraños sucesos en El Asturiano tienen a Pelayo cada vez más escamado y lo achaca al regalo de Socorro, la figura de don Pelayo.

Manuel Fiestas Moreno En Garlo, Raúl descubre los verdaderos planes de Uriarte: hacer desaparecer la juguetería y, por tanto, el legado de Germán. Entretanto, Fausto, por medio de Emilio, entrega a Fran la llave para que Carmen salga la clínica de reposo.

Manuel Fiestas Moreno Debido a este último movimiento, Carmen regresa a casa de Fran. La mujer cree que ha llegado la hora de contarle a este la verdad acerca de su padre. Cuando Raúl descubre que su madre ha dejado el psiquiátrico, siente que su primo le ha vuelto a pasar por encima.

Manuel Fiestas Moreno Pero las cosas aún pueden empeorar. En el caso de Fran, este se encuentra cara a cara con su progenitor tras quince años de ausencia y se niega a perdonar y olvidar el abandono tan fácilmente.

Manuel Fiestas Moreno Consciente de que ellos ya lo han intentado todo con su hija, Marcelino pide a Sonia que les ayude con Catalina, pero la psicóloga no lo va a tener fácil.

Manuel Fiestas Moreno Por otro lado, Penélope duda si Santiago está realmente tan enfermo como dice estar, pero parece ser que no miente y el diagnóstico es real. ¿Le entregará a la policía o correrá en su auxilio?

Manuel Fiestas Moreno Además, Raúl y Coral reciben una terrible noticia sobre la salud de su futuro bebé.

