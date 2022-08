Manuel Fiestas Moreno Ismael y Rosa se muestran dolidos al darse cuenta de que Diego los repudia a ambos como padres. Ambos logran dar de nuevo con el muchacho, pero este marca distancia con ellos, a quienes desprecia.

Manuel Fiestas Moreno El dolor por el rechazo consigue que el matrimonio esté más cerca que nunca para sorpresa de Penélope.

Mientras tanto, Medina está dispuesto a confesarle a Sonia la verdad sobre su contratación en Marlene. Pero no se atreve a hacerlo cuando se da cuenta de que lo dolida que está la psicóloga por haber sido reemplazada por su archienemiga.

Manuel Fiestas Moreno Tras muchas semanas de incertidumbre, Sonia descubre la verdadera identidad de la doctora Chamorro y despide a Medina.

Manuel Fiestas Moreno Catalina presenta su canción en un emotivo concierto en el King´s al que acude un misterioso caballero.

Manuel Fiestas Moreno Al mismo tiempo Benigna regresa de Texas repleta de regalos para todos, hasta para Visi, con la desea limar asperezas y enterrar el hacha de guerra.

Manuel Fiestas Moreno Y Coral sigue decidida a divorciarse a pesar de las súplicas de un Raúl que solo encuentra consuelo en Uriarte. Finalmente, el matrimonio separa sus caminos para siempre.

Manuel Fiestas Moreno Las autoridades revelan que el aceite de colza es el causante de la crisis epidémica, suscitando un revuelo general entre la ciudadanía. Pelayo y Marcelino comprenden el duro momento que debe estar pasando Sebas, uno de los vendedores de dicho veneno. Tras sacar a Sebas de la comisaría, Cristina le ayuda a volver al barrio y a dar la cara ante los vecinos.

Manuel Fiestas Moreno Por otro lado, la operación para descapitalizar Garlo se hace efectiva para felicidad de Uriarte, mientras que Raúl se resiste a aceptar la marcha de Coral y le hace una proposición difícil de rechazar.

Manuel Fiestas Moreno Por su parte, Paloma se desahoga con Manolita a quien le confiesa que tiene miedo de que, ahora que Coral ha roto con Raúl, esta se acerque a Fran.

Manuel Fiestas Moreno Benigna se plantea volver a trabajar con Visi, pero esta tiene otros planes muy diferentes y alejados de su socia: vender su parte del videoclub. Entretanto, los empleados de Garlo están bastante sorprendidos porque aún no han cobrado su sueldo mensual.

Manuel Fiestas Moreno No solo los empleados de Garlo Chamberí no han cobrado este mes. El impago también afecta a los trabajadores del almacén y de la fábrica. ¿Qué está pasando?

Manuel Fiestas Moreno Carballo se presenta ante Fran y Fausto, quienes ya conocían a la investigadora. Esta accede a retomar el caso de Candela y pone a todos sus conocidos en la lista de sospechosos. Minutos después, Paloma estalla con Fran y le acusa de no comprometerse en su relación y dar prioridad a todo el mundo por delante de ella misma. El reproche hace que la pareja se distancie.

Manuel Fiestas Moreno Tras reunirse con Jesús Jaén, Marcelino acepta que Catalina grabe esa maqueta de Chica de Barrio. El hombre se compromete a mover la canción entre las emisoras después de hacer algunos arreglos sin importancia. Además, Un encuentro casual con Penélope sirve a Rosa para entender por qué Ismael no quiere buscar a Diego: cree que, ahora que va a ser padre de nuevo, ha encontrado recambio a su primer hijo.

