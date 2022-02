Ali no soporta que Caroline le haya traicionado con Kenan y, mucho menos, que le haya entregado importantes documentos que estaba reuniendo en su contra. El capitán apunta con una pistola a su todavía esposa, mientras esta suplica con su vida: “Por favor, no me dispares. No serías capaz de dejar a Mustafá sin su madre ¿verdad?”.



Antes de que apriete el gatillo, Cemilé, Hasefe y Mete llegan al lugar en la camioneta de este último. Los tres se bajan del vehículo y tratan de hacer entrar en razón a Ali que, solo por las súplicas de su madre, baja el arma. “Esta mujer no merece que te metan de nuevo a la prisión por ella. No la mates”, dice Hasefe. El capitán baja el arma y Caroline se aleja corriendo.

Caroline se apoya en Kenan

Por otro lado, Aylín llega al hospital dispuesta a hablar con Tarik y aclarar que es lo que él siente por ella. ¿Está dispuesta a darle una oportunidad? No obstante, el médico tiene bastante prisa y deben dejar la conversación para más adelante. A continuación, Tarik entra en la clínica y se topa con una llorosa Gülay. La doctora le confiesa el motivo de su tristeza: Soner se marcha del país.

Caroline llega a empresas Karci y le cuenta a Kenan lo ocurrido con Ali. “Si no fuera por Hasefe, ahora mismo estaría muerta”, le explica. El empresario toma entonces la decisión de contratar a más escoltas para salvaguardar su seguridad y la de su amante. Tiene miedo de que el capitán trate de atentar ahora en su contra.

