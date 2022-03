Soner llega a casa de Cemilé y le cuenta que lo ha pensado mejor acerca de su relación con Deniz: “Me gustaría que ella viviera conmigo y poder recuperar todos los momentos que me he perdido”. Al caer la noche, la mujer le comunica a su nieta la decisión que tomó su padre. La niña, desde su mirada inocente, accede a marcharse con él: “Estando en la casa de mamá podré jugar mucho con el tío Süleymán”.

Al día siguiente, Cemilé, con gran tristeza, hace la maleta de Deniz. Después de criarla desde que nació y no separarse de ella ni un solo momento, le costará no tenerla correteando por casa a todas horas. Unos minutos más tarde, Süleymán se presenta en casa de los Akarsu y se lleva a la pequeña. “No se preocupe, estaré al pendiente de ella. Podrá verla cuando quiera”, le dice a Cemilé.

Al llegar a casa de Soner comienzan los problemas. El hombre, pese a que pone todo de su parte, no puede evitar comportarse frío y distante con la pequeña. Esta le recuerda tanto a Aylín que no sabe como tratarla, le duele tenerla cerca. La primera discusión viene cuando la niña pide dormir en el cuarto de su madre y Soner se niega: “Esa habitación permanece cerrada siempre”. Süleymán trata de poner paz entre ambos y calma a la criatura.

Por otro lado, Ayça consigue el teléfono de la tienda de Mete y desde una cabina le hace una llamada. La joven se ha quedado impresionada con el mediano de los Akarsu y se atreve a decirle que quería escuchar su voz. Mete no puede negar que también le gusta mucho la adolescente.

