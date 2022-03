Soner visita la tumba de Aylín. Frente a la lápida bajo la que reposa su mujer, el hombre confiesa que el motivo por el que no puede estar cerca de Deniz es porque le recuerda demasiado a ella. “Ojalá pudiera cuidarla como se merece, pero tenerla a mi lado me hace mucho daño. Ayúdame a superar esto, te lo ruego”, se lamenta una y otra vez antes de abandonar el cementerio como un alma en pena.



Por la noche, Cemilé comenta durante la cena que Arif, el nuevo tendero que ha llegado al barrio, está buscando un hogar para vivir. “Me pregunto si alquilábamos la casa que perteneció a Alí. La decisión os corresponde a vosotros”, explica a sus hijos. Estos, con el apoyo de su abuela Hasefe, toman la decisión de rentar la propiedad al hombre.

Al día siguiente, Cemilé le enseña la que fuera su vivienda hace años a Arif. “Es demasiado grande para mí, pero me gusta mucho”, comenta, dando a entender que está solo en el mundo y no tiene, ni mujer, ni niños. Mientras tanto, Caroline sigue disgustada con Ekrem por haber permitido que les quitaran la casa de Ali.

Mithan ya sabe que su hermana está saliendo con alguien

Lejos de allí, Ahmet asiste a una manifestación convocada por seguidores de partidos izquierdistas. El hombre sube a la tarima y da un discurso. De repente, antes de que baje del escenario, un francotirador le dispara. Por suerte, es una bala de pintura. Ha sido solo una aviso de lo que podría estar a punto de pasar.

Por otro lado, Mithat descubre que Ayça se está viendo con alguien. Aunque en un principio no se toma nada bien que su hermana tenga novio, después de conversar con su novia Betül, reflexiona y pide conocerlo. La muchacha llama entonces a Mete y tras contarle lo ocurrido, quedan en verse la mañana siguiente en una terraza. El excantante pide a Osman que le acompañe a la reunión: “Contigo me sentiré menos nervioso”.

Finalmente, se produce el esperado encuentro. Mitaht y Mete se saludan cordialmente y todo parece ir bien hasta que Osman, que había ido un momento al baño del establecimiento, sale y se encuentra con los recién llegados. El joven se percata de que su hermano y él se han enamorado de la misma mujer: Ayça. Esta, por su parte, que ignoraba el parentesco que une a sus dos pretendientes, no sabe cómo manejar la situación.

