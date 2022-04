La muerte de Aydín ha conmocionado al barrio entero. Los que más han sufrido por la pérdida del joven son sus padres. De Halit se ha apoderado un sentimiento de venganza que comienza a consumirle. Está seguro que quienes asesinaron a su hijo fueron gente de ideologías contrarias a la suya y está dispuesto a todo para acabar con ellos. No obstante, sabe que es una misión que no puede emprender en solitario.



Una noche, hace llamar a Osman a su casa y le pide que le ayude a encontrar a quienes sesgaron la vida de Aydín siendo tan solo un adolescente. El hijo de Cemilé, que también extraña a su amigo, le promete a Halit que hará lo necesario y colaborará en su causa, pero deben hacerlo con mucho cuidado para mantenerse a salvo.

Zehra está en el hospital muy enferma

Acto seguido, Halit le hace entrega de una pistola al chico y también le muestra un objeto que encontró cerca del lugar desde donde dispararon a Aydín. “Debe de pertenecer a la persona que lo mató”, comenta el hombre. Osman reconoce perfectamente el accesorio que tiene ante sus ojos. Su dueño es, nada más y nada menos que Mithat. Akarsu prefiere callar lo que acaba de descubrir, pero coge el arma y la guarda en su bolsillo antes de dejar a Halit solo en su taller.

Por otro lado, Zehra está muy enferma en el hospital. Los médicos sospechan que padece una dolencia muy delicada y si no se somete pronto a un trasplante, lo más probable es que termine muriendo. Berrin no soporta ver a su hija ingresada y con un aspecto tan débil.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io