Un hombre llamado Tugrul se presenta en el barrio de Arif para visitarlo. Son viejos conocidos, concretamente primos paternos. Una tarde que Cemilé está en casa del tendero, se topa con el recién llegado. La matriarca de los Akarsu se extraña por la presencia del forastero, pero Arif trata de restarle importancia: “No es nadie que represente peligro, tranquila”.

Acto seguido, deja entrar a Tugrul a su casa y le presenta con Cemilé. El hombre asegura que viene a contarle a su primo que fue lo que dijo su tío en su lecho de muerte. “Creo que te puede interesar bastante”, le comenta a Arif. Mientras tanto, un par de hombres secuestran a Deniz y a Bahar. A esta última la dejan maniatada en la bañera, mientras que la van llenadlo de agua. ¿Será el final de la profesora?

Bahar y Deniz son secuestradas por unos hombres

De nuevo en el apartamento de Arif, cuando se han quedado solos, Tugrul le echa en cara que matara a un pariente suyo en venganza por haber asesinado a un amigo: “Tú solo te buscaste que nuestra familia te diera la espalda”. Después, se estrechan la mano a modo de reconciliación o ¿quizá no?

Por otro lado, Ayça enfrenta a Betül tras la muerte de Mithat y le pregunta si fue su hermano quien asesinó a Aydín. La joven no puede callar por más tiempo lo que hizo el occiso. Sin embargo, defiende su acto: “Él solo tenía una misión y la cumplió como todo un héroe”, explica. “No te olvides que Ösman también es un criminal porque le arrebató la vida a tu hermano como venganza”, añade.



