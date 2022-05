Lucas coacciona a Rubí para que seduzca a un importante empresario japonés que quiere hacer negocios con ello y ha quedado impactado con su belleza: “Tienes que portarte bien con él si quieres que firmemos pronto ese contrato millonario”. La joven le deja claro que nunca va a prostituirse por él, ni por nadie: “Yo me meto en la cama de quien quiero, no de quien me obligan”.



Acto seguido, recoge sus cosas de casa de Lucas y termina su relación, laboral y amorosa, con él para siempre. Después, se marcha al palacio en el que está viviendo el príncipe Eduardo en México y consigue que el aristócrata caiga de una vez en su red. Parece que la joven tiene claro cuál es su siguiente propósito en la vida: reinar en España. Mientras tanto, Fuentes-Morán no piensa dejar que Pérez se vaya de rositas e idea un plan para vengarse.

Frank es rescatado de Boris cerca de la mansión

Por otro lado, Alejandro ya ha hecho oficial su compromiso con Sonia, además, ha comunicado a sus más allegados que muy pronto se convertirán en padres. Maribel, extrañamente, no se siente feliz con la idea de que su gran amigo rehaga su vida, pero intenta ocultarlo. Por su parte, Rubí llega al apartamento de su amado y le deja claro que no permitirá que se case con otra mujer que no sea ella: “Solo me amas a mí y cuanto antes lo admitas, te irá mejor”.

Mientras, Cayetano sigue en prisión a la espera de juicio. Cristina y Fernandita van a verle. La niña sufre al no poder tener a su lado al único hombre que ha sido como un padre para ella. En el presente, Frank, el marido de Carla tiene un accidente cuando iba a buscarla a la mansión de Rubí. Boris le auxilia y le lleva inconsciente hasta la propiedad. La joven teme por la vida de su esposo y el mayordomo por la de todos los que están en la mansión si el dueño de la gran casa descubre que un hombre está dentro.

