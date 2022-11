'Love is in the air'

La serie, titulada Sen Çal Kapimi en su país de origen, cuenta el romance entre Eda, una joven florista que soñaba con graduarse y completar su formación en Italia, y Serkan, el heredero del holding Bolat y responsable de truncar sus proyectos. Hande Erçel, Miss Turquía 2012, a quien vimos en Hayat: Amor sin palabras; y Kerem Bürsin, encabezan el reparto de esta historia que te llegará al corazón.

A pesar de recibir una multa de Turquía por sus escenas subidas de todo, Love is in the air ha sido un éxito y en España se puede ver ahora en Divinity tras su paso por Telecinco. Nosotros cada semana te traemos el mejor avance de los capítulos de Love is in the air.