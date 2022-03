Qué está pasando en 'Tierra Amarga': Un nuevo vecino llega a Çukurova mientras que se produce una muerte inesperada y se revela un gran secret

Qué ha pasado en 'Tierra Amarga': Behice trató de asesinar a Züleyha cuando estaba en el hospital

La noticia del asesinato de Hatip ha llegado a oídos de la mayoría de vecinos de Çukurova. Gaffur, que se siente culpable por haber acabado con la vida del hombre, lleva el peso de lo ocurrido en secreto y busca a cualquier persona que le diga lo que él necesita escuchar para estar en paz: que el terrateniente se merecía lo que le pasó por todo lo que hizo.

Al día siguiente, se celebra el funeral. A pesar de que el occiso no era santo de su devoción, Hünkar se acerca a la casa de Naciye para darle el pésame: “Siento mucho lo que ha pasado con tu marido. Una muerte nunca es buena noticia”. La viuda le agradece a la señora Yaman su presencia. “Aunque él mató a Çengaver y cometió atrocidades, no puedo negar que me duele su pérdida”, responde entre llantos.

Züleyha y Yilmaz se encuentran a escondidas

Mientras se celebra el entierro, algunos de los asistente cuchichea sobre quién pudo ser la persona que disparó a Hatip. Algunos de los habitantes de la ciudad sospechan que todo puede ser obra de los empresarios que llegaron de Ankara con orden de comprar todas las tierras de Çukurova. “A Hatip le vieron conversando alguna que otra vez con esos dos”, comenta por lo bajo.

Lejos de allí, Züleyha, que ya ha salido del hospital, guarda reposo en la hacienda Yaman. Sin embargo, cada vez que se queda sola, aprovecha para reunirse en secreto con Yilmaz. Todo esto gracias a la ayuda de su fiel e inseparable Gülten. Akkaya se pone feliz cada vez que ve aparecer a su amada y a Adnan.

