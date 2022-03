Qué ha pasado en 'Tierra Amarga': Yilmaz apunta a Hünkar con un arma y la acusa de haberle contado a Demir su plante fuga con Züleyha.



Qué está pasando en 'Tierra Amarga': Züleyha la acusa de haberle contado a Demir sus planes de huida con Yilmaz y la amenaza con un cuchillo

Demir decide realizar una ceremonia de circuncisión para Adnan e invitar a todo aquel que quiera estar presente. Así pues, uno de los empleados de la hacienda se encarga de avisar a toda Çukurova acerca del evento que tendrá lugar en la finca. La noticia llega hasta oídos de Çetin, quien no tarda mucho en contarle lo que escuchó a Yilmaz.

Mientras tanto, en la mansión, Saniye y Gaffur se encargan personalmente de supervisar todos los detalles para fiesta. Su patrón quiere que la circuncisión de su hijo sea un orgullo para toda la familia y así, que sus vecinos se olviden por un momento de todos los escándalos que han ensombrecido últimamente el apellido Yaman.

Yilmaz discute con Demir de nuevo

Züleyha no está para nada de acuerdo con la decisión de su esposo. Cree que Adnan es todavía muy pequeño para la circuncisión, pero nada de lo que dice le hace cambiar de opinión a Demir. Hünkar también interviene en favor de su nieta, mas no consigue hacer entender a su vástago que sería mejor esperar un poco.

Horas más tarde, Yilmaz se presenta en la mansión y le exige a Demir que pare la circuncisión: “Yo soy su padre diré cuando se realiza. Me da igual lo que ponga en sus papeles de nacimiento”. De repente, se escucha un disparo. Resulta que Andan ha cogido una pistola y jugando con ella, se disparó. Todos corren hacia el hospital con esperanza de salvarle la vida al niño. Züleyha llora desconsolada mientras reza para que a su pequeño no le ocurra nada.

