Demir enloquece en el capítulo de hoy jueves de 'Tierra Amarga'

Yilmaz se presenta en la finca de los Yaman y se lleva a Adnan. Saniye es la única que presencia la escena, pero no hace nada por impedirlo. Cuando Demir se entera de lo ocurrido, piensa que fue Gülten quien permitió que su enemigo entrara en la casa y se llevara al pequeño. Así pues, la emprende contra la empleada que, temiendo incluso por su vida, sale corriendo de la hacienda.

Fekeli no duda en ofrecerle hospedaje a la joven y le deja claro que podrá quedarse en su hogar todo el tiempo que necesite. “No voy a dejarte desprotegida, tranquila. Puedes quedarte conmigo el tiempo que necesites”, le dice, aun cuando Behice no está de acuerdo en que la humilde chica se quede a vivir con ellos de forma indefinida.

Züleyha llora desesperada, pues cree que Yilmaz secuestro a Adnan y planea marcharse lejos con él: “Pensaba que él jamás me separaría de mis hijos”. No sospecha que el hombre solo quiere pasar un poco de tiempo con su hijo y dejarle claro a toda Çukurova que él es el padre del niño. Después de dar un paseo por el pueblo. Akkaya regresa a la hacienda Yaman y devuelve la criatura a su madre: “Ahora todo el mundo sabe la verdad”.

Behice le cuenta la verdad a Fekeli sobre Fikret

Por su parte, Saniye está muy inquieta por Gülten y siente culpa por no haber aclarado que ella no tuvo nada que ver en lo ocurrido con Adnan. “No quiero ni pensar en que le pase algo por mi culpa. Yo fui quien permitió que el bebé saliera de esta casa”, cuenta desesperada a su marido.“Si hablar, nos harán responsables a nosotros, así que cállate”, le aconseja Gaffur a su preocupada esposa.

Por otro lado, Behice ha entrado en el cuarto de Fikret y ha encontrado una numerosa cantidad de pasaportes falsos. Sin dudarlo, se los enseña a Fekeli, que comienza a dudar de que el recién llegado sea su sobrino, tal y como le dijo. “Debemos investigar esto padrino y averiguar la verdad”, sentencia Yilmaz.

Lejos de allí, Fikret captura a Erol, uno de los hombres que llegaron a Cukurova para comprar las tierras de los hacendados. Después de torturarle, logra que le diga el nombre del empresario que trata de hacerse con toda la zona: Hussein.

