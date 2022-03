El avance semanal de los capítulos de 'Tierra Amarga' del 28 de marzo al 1 de abril.

Demir da la voz de alarma por la desaparición de su madre, de quien no tiene noticias desde la mañana. A pesar de los esfuerzos, Hünkar no aparece por ningún lado y pronto se inician batidas de búsqueda para encontrarla. Finalmente, su cadáver es hallado entre unos arbustos. Se confirma así la muerte de una de las vecinas más ilustres de Cukurova.



Demir se aferra al cuerpo sin vida de su madre. No puede, ni quiere, creer que ya no volverá a verla nunca más: “No me dejes solo, por favor”. El hacendado llora desconsoladamente y se refugia en Züleyha. Pronto, la noticia del fallecimiento de Hünkar llega a oídos de sus amigos y conocidos. Saniye y Gaffur no superan la pérdida de su jefa, a quien veían como una madre.

Müjgan sospecha de su tía

Fekeli, por su parte, se lamenta de lo cruel que ha sido el destino con ellos: “Ahora que íbamos a estar juntos, te tuviste que ir. ¿Cómo voy a superar tanto dolor, dios mío?”, dice mientras se arrodilla ante el cadáver de su amada. Acto seguido, da un abrazo a Demir. El dolor por la muerte de la mujer más importante de sus vidas, les ha unido.

Por su parte, Müjgan piensa que su tía tuvo algo que ver con la muerte de Hünkar. En soledad recuerda las palabras de Behice: “Si esa maldita mujer entre en esta casa, dejaré de ser la reina”. ¿Se atreverá la doctora a compartir sus sospechas? Por el momento, prefiere vigilar de cerca a su tía y saber cuáles son sus alcances.

