De entre todas las telenovelas que emiten las cadenas de televisión en España - turcas, latinoamericanas, españolas...- , algunas logran un gran éxito y otras no tanto. En ambos casos, a menudo se apuesta nuevamente por alguna de ellas y... ¡bingo! Las hay que ratifican su triunfo y otras acaban calando más en el público de lo que consiguieron en sus estrenos. Precisamente ahora tanto Divinity como Nova han decidido apostar por las que más éxito tuvieron en su momento: Mi hija y Love is in the air.

En la última temporada, desde el pasado mes de septiembre, nos hemos encontrado con otras que, en su reposición, han conseguido aumentar los índices de audiencia en comparación con la primera vez que se emitieron. Una de las últimas que ha reestrenado Nova es La señora Fazilet y sus hijas, después de Madre y Fugitiva. El pasado mes de enero, también apostaron de nuevo por Amarte así, Frijolito. Además, ahora Divinity también ha decidido reponer Matrimonio por sorpresa, protagonizada por el exitoso Can Yaman.



Te presentamos además otras 10 novelas que hasta el momento han repetido buenos índices o incluso han funcionado mejor al ser repuestas: Mi hogar, mi destino (Divinity), Destilando amor (Nova), El cuerpo del deseo (Nova), Marido en alquiler (Nova), Love is in the air (Divinity), Marina (Nova), No sueltes mi mano (Divinity), Muchacha italiana viene a casarse (Nova), Mi corazón insiste (Nova) y Elif (Nova).

Las turcas Mi hogar, mi destino, Love is in the air, No sueltes mi mano son apuestas de Divinity, que ya las emitió hace unos meses. Concretamente Mi hogar, mi destino, protagonizada por Demet Özdemir e Ibrahim Çelikkol, se estreno en febrero de este año. Durante un tiempo estuvo en Telecinco, en el late night de los martes, miércoles y jueves, pero en marzo la retiró a Mitele Plus. Unos meses después la ha reestrenado, esta vez en Divinity, con más éxito que entonces.

En cuanto a Love is in the air, encabezada por Kerem Bürsin y Hande Erçel, su periplo comenzó también en Telecinco a finales de 2020, donde estuvo durante siete meses y después continuó en Divinity, con los capítulos de la segunda temporada, hasta el pasado noviembre. Ahora ha regresado a los fines de semana, para deleite de los seguidores, siendo una de las series de las que más se habla en internet y en redes sociales.

No sueltes mi mano, protagonizada por Alp Navruz (a quien vemos también en Ada Masali) y Alina Boz (que actúa en Paramparça, vidas cruzadas, de Nova), formó parte de la programación de Divinity desde octubre de 2019 a las 16.45 h de lunes a viernes y la cadena la recuperó a finales de agosto de este año para las tardes a las 19.15 h. Es también una de las que más éxito tiene actualmente.



Otra serie turca que se ha repuesto es Elif, en Nova, sin embargo, en este caso, la longeva telenovela protagonizada por la pequeña Isabella Damla Güvenilir, que cuenta con cinco temporadas y se emitió durante cinco años en Turquía, se ha repuesto sin haber terminado sus primeras emisiones. La cadena de Atresmedia la estrenó por primera vez en mayo de 2019 y continúa emitiendo los capítulos de su última temporada. Mientras, ha decidido recuperarla para las mañanas. Este mes de marzo finaliza la de las tardes de Nova.

En relación a los melodramas latinos, se trata todos ellos de reposiciones de Nova. Destilando amor data de 2006-2007 y se emitió por primera vez en España en 2007 por la 1 de TVE. El cuerpo del deseo se grabó en Miami en 2005, se estrenó en Antena 3 ese mismo año, se repuso en Nova en 2018 y ahora la cadena temática la ha recuperado. Marido en alquiler, rodada también en Miami en este caso en 2013, llegó a Nova en 2015, ha vuelto a estrenarse con éxito en julio de este año.

Marina es otra de las antiguas, de 2006, que se trajo a España al año siguiente, a TVE, y Nova recuperó en 2018, y ahora en febrero de este año ha regresado, triunfando sobre todo en verano, hasta septiembre, que finalizó. En cuanto a Muchacha italiana viene a casarse, telenovela mexicana de 2014, Nova la estrenó en 2015 y en noviembre de 2020. Por último Mi corazón insiste, producción estadounidense del año 2011, llegó a Nova en junio de 2020 y la ha recuperado en octubre de este año para las mañanas.