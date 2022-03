Qué ha pasado en 'Tierra Amarga': Yilmaz se llevo a Adnan de la hacienda Yaman sin permiso y dejó claro a todo el pueblo que él era el padre del pequeño

Qué está pasando en 'Tierra Amarga': Demir y Fekeli lloran amargamente la muerte de Hünkar, mientras Behice disfruta de su triunfo.

La familia Yaman y todos los vecinos de Çukurova siguen devastados por la muerte de Hünkar. Después de que su cuerpo haya sido llevado a la morgue para realizar una autopsia, comienza el velatorio por su alma. En el salón de la mansión se congregan multitud de mujeres para orar por el espíritu de su amiga.

Entre las presentes está, con gran cinismo, Behice, que se ha presentado ante la familia de la occisa para dar sus condolencias. Nadie sospecha que la mujer es la asesina de Hünkar y, por dentro, está dando saltos de alegría por haber logrado quitarla de su camino. Con bastante esfuerzo logra contener su júbilo.

Demir y Fekeli comparten su dolor

En mitas de los rezos llega Haminne. Aunque la mujer padece de Alzheimer y demencia, es consciente de que a su hija le ha pasado algo y se aferra con fuera a uno de los zapatos que era de ella. Züleyha trata de quitarle el calzado de la mano, pero la anciana se niega: “Es lo único que me queda de mi niña, no me lo arrebaten”.

Fuera de la gran propiedad, en el jardín, los hombres también siguen con sus rezos. Fekeli y Demir no levantan la vista del suelo. Están desolados, pues ambos han perdido a la mujer más importante de su vida. Ali Rahmet se acerca al hombre y comparte con él su dolor. “Si mi madre apareciera, le diría que ahora sé lo que es estar sin ella y le juraría que nunca volvería a lastimarla”, comenta Demir con el rostro desencajado.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io