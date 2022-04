Qué va a pasar en 'Tierra Amarga': Behice planea una arriesgada artimaña para quedarse en casa de Fekeli que se vuelve en su contra, mientras que Züleyha investiga quien mató a Hünkar y Müjgan comienza a ser al comidilla de Çukurova.

El luto por la muerte de Hünkar sigue en Çukurova. Después del funeral, la familia y el resto de habitantes de la hacienda, se reúnen en el jardín para recordar a la occisa. Züleyha sorprende a todos revelando que, aunque Yaman muchas veces no se portó bien con ella, llegó a quererla como una madre: “En el final de sus días se dio cuenta de sus errores y me protegió de cualquiera que quisiera hacerme daño”.

Saniye comparte las palabras de la ahora señora de la casa y rememora junto con Gaffur todos los bonitos momentos que vivió al lado de su jefa. “Ayudaba a todo aquel que la necesitaba”, comenta. Üzüm trata de alegrar a sus padres adoptivos y comparte con ellos el cariño que le tenía también a su “abuela Hünkar”.

Saniye le da las gracias a Yilmaz

En ese instante, Yilmaz hace acto de presencia, para dar por última vez el pésame a la familia de la difunta y mostrar su pena por su partida. Saniye le agradece a Akkaya que llevara el féretro de Hünkar durante su entierro, a pesar de todo lo que le hizo pasar desde que llegó al pueblo. “Era mi deber. Nunca le guardé rencor y me demostró que tenía un buen corazón”.

Horas más tarde, Züleyha encuentra a Demir llorando en el cuarto de su madre agarrando una foto de ella. La mujer trata de consolarle y él, confundido por su muestra de afecto, le reafirma su amor y le pide que se quede a su lado. Ella trata de hacerle entender que entre los dos no hay nada más que una papel que los convierte en marido y mujer: “No soy tuya, ni emocionalmente, ni físicamente”.

