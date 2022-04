Qué está pasando en 'Tierra Amarga': Fikret hace frente a Yilmaz, quien ha creído los rumores de los vecinos que aseguran que mantiene un romance con su esposa

Qué está pasando en 'Tierra Amarga': Müjgan le dice a Yilmaz que está esperando un bebé suyo y él reacciona de la forma menos esperada.

Behice se repuso del disparo que recibió y acusó públicamente a Züleyha de ser la culpable del ataque que sufrió. “Seguro que ella manó a matarme, porque cree que yo asesiné a su suegra”, dijo ante varios medios de comunicación que ha convocado en el club social del pueblo. Esta versión la mantuvo también ante Fekeli, que se vio obligado a hospedarla de nuevo en su mansión hasta que sus heridas sanasen completamente.

Al caer la noche, Müjgan le reveló a Yilmaz que los rumores que corrían por Çukurova eran ciertos: estaba esperando un bebé y él era el padre de la criatura. Para que no creyera que está mintiendo, le enseñó los resultados de unos análisis de sangre que se hizo el día anterior y que supuestamente confirmaban su embarazo: “Una noche que llegaste de viaje estabas muy borracho y pasamos un momento de intimidad, aunque tú no lo recuerdes”.

Demir le pidió a Züleyha otra oportunidad

Akkaya afirmó que no dudaba de que su esposa estuviera en cinta, pero repitió hasta el cansancio que ese hijo no era suyo: “No me quieras tratar de loco, me acuerdo bien lo que pasó ese día y yo no estuve contigo”, explicó, haciendo entender que su mujer le había sido infiel con otro. Después, nublado por el enfado, se marchó a la casa que linda con la hacienda de los Yaman. Necesitaba estar solo y pensar con calma.

Al día siguiente, Sermin llegó al hospital y se enteró así del embarazo de la doctora. Sin poder contener sus ganas de contar el chisme, se presentó en casa de Züleyha y le reveló que Müjgan tendría otro hijo. La joven, a duras penas, logró retener las lágrimas ante Demir. Este volvió a reafirmarle lo que siente por ella y le pidió que se dieran una oportunidad: “Ya has visto que Yilmaz no merece tu amor, pero yo sí”.

