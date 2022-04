Qué va a pasar en 'Tierra Amarga': En un acto desesperado, la doctora termina cayendo al río con Kerem Ali y solo Züleyha está cerca para ayudarles ¿Les rescatará?

Qué ha pasado en 'Tierra Amarga': El hombre negó que el supuesto hijo que estaba esperando Müjgan fuera suyo

Después de saber que Müjgan le mintió acerca del embarazo, Yilmaz decide echarla de casa y le impide ver nuevamente a Kerem Ali. El hombre está muy decepcionado con su esposa, por quien, al menos, sentía algo de respeto, pero ahora, solo le tiene odio. “Estuve a punto de matar a Fikret por sus mentiras. ¿Hasta cuándo seguirá haciendo daño? Eres una persona horrible”, se pregunta una y otra vez mientas acuna a su hijo. Por su parte, la doctora, sufre por no poder tener a su bebé a su lado.

Fekeli intercede por Müjgan y su tía

Fekeli, que no quiere que la médico y Behice se queden en la calle, les alquila una casa en la misma Çukurova y promete interceder por ellas ante su ahijado. “Trataré de hacerle entrar en razón y que os permita ver al niño, pero no me pidáis más, porque no lo merecéis. Habéis colmado mi paciencia”, comenta Ali Rahmet. No obstante, les confirma de nuevo que ha perdido su favor por completo y ya no puede protegerlas como antes.

Al caer la noche, Yilmaz y su padrino hablan con Fikret. Le piden perdón por haber creído en las habladurías de la gente, quienes decían que él y Müjgan eran amantes y, además, que el supuesto hijo que estaba esperando esta, era de él. El recién llegado acepta las disculpas y asegura saber quien inició el rumor: “Una enfermera del hospital nos vio juntos cuando ocurrió el ataque de Behice y creo que sacó sus propias conclusiones. Ya sabemos cómo son los vecinos de por aquí”.

