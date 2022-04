Qué ha pasado en 'Tierra Amarga': Después de descubrirse la verdad sobre su “no” embarazo, Müjgan es repudiada por Yilmaz, quien le impide ver a su hij



Qué está pasando en 'Tierra Amarga': Fekeli rinde un bonito homenaje a su fallecida Hünkar, mientras que Mügan pierde el control de sus actos y pone en peligro a Kerem Ali



Müjgan cruza el río que divide Çukurova con su pequeño bebé en brazos. Quiere huir todo lo que pueda de Yilmaz y llevarse consigo a Kerem Ali. Züleyha presencia la escena aterrada y ve como la doctora pierde el equilibrio. La corriente empieza a a arrastra a madre e hijo con una rapidez asombrosa. Züleyha se apresura a cruzar las aguas y, tras varios intentos, logra rescatar a la médico y su bebé. El trío al completo está sano y salvo.

Yilmaz se enfrenta a Behice

Un hombre, que ha sido contratado por Demir para que averigüe si su esposa se ve con Yilmaz, observa todo lo ocurrido. Después, se marcha corriendo a las empresas Yaman y le cuenta a su jefe, punto por punto, cada detalle del terrible suceso. Mientras tanto, Yilmaz se presenta en casa de Behice para dejarle claro que no quiere que Kerem Ali esté cerca de su sobrina: “Sé que estáis tratando de recuperarlo y no lo voy a permitir”.

En ese instante llegan a la casa Müjgan y Züleyha. Sin saber que Yilmaz se encuentra en la propiedad, hablan abiertamente de lo sucedido en el río. El hombre se enfada muchísimo con su todavía esposa al saber que puso en riesgo la vida de su hijo de una forma tan estúpida. Incluso, se atreve a amenazarla con un arma: “No mereces seguir viviendo. Estoy harto de ti”. Para sorpresa de los presentes, Züleyha interviene en favor de la doctora y calma a su amado: “Si le haces daño, no me volverás a ver”.

