Yilmaz y Züleyha emprenden un nuevo intento de fuga que, otra vez, se ve frustrado por Demir. Fekeli se enfrenta a su ahijado al saber que quería marcharse del pueblo con Kerem Ali y alejarlo así de Müjgan. “Siempre defendí que buscaras tu felicidad, pero nunca creí que serías capaz de separar a una madre de su bebé y marcharte sin mi bendición”, le recrimina el hombre. “A partir de ahora, ya no te considero nada mío”, añade enfadado.

Esa misma noche, Demir visita la tumba de Hünkar y ante su lápida pide perdón por todo el mal que ha hecho: “Me convertí en alguien que ahora desprecio, que solo es capaz de mantener a la gente a su lado a base de amenazas”. Fekeli, que también pasea por el cementerio, se acerca a él y le aconseja que, si su propósito es cambiar y redimirse, actúe cuanto antes: “Nunca es tarde para reconducir nuestro camino”.

Fekeli aconseja a Yaman ante la tumba de Hünkar

Al llegar a casa, Yaman pone en práctica la sugerencia y le otorga el divorcio a Züleyha: “Ahora eres libre para estar con quien quieras. Solo te pido, que dejes que Leyla se quede a vivir conmigo. Ya no tengo a mi madre, ni tampoco a ti, ella lo único que me queda”. La mujer acepta y al día siguiente, sale de la hacienda acompañada de Yilmaz y Adnan. Los enamorados se abrazan bajo la atenta mirada de su hijo. Ahora sí, todo parece indicar que podrán ser felices. Acto seguido, Akkaya lleva a su amada al lugar donde piensa construir su nueva casa.

