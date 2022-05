Qué ha pasado en 'Tierra Amarga': Yilmaz y Züleyha creían que finalmente serían felices cuando, de repente, un suceso amenazó con separarlos para siempre

Qué está pasando en 'Tierra Amarga': La mujer llora la pérdida de su gran amor Yilmaz, justo cuando tenían el camino libre para ser felices con su hijos. Mientras que Demir muestra su mejor cara y Müjgan se arrepiente de sus errores

Después de la muerte de Yilmaz, toda la ciudad de Çukurova se sume en un profundo duelo. La que más siente la pérdida de del hombre es Züelyha, que observa cómo la vida le ha arrebatado la última oportunidad que tenía de ser feliz con el su gran amor. Tampoco hay que perder de vista a Fekeli, que sufre la defunción de Akkaya como si fuera la de su propio hijo y es que así quería al joven desde que le conoció.

Todavía en el hospital, Züleyha se abraza al cuerpo sin vida de Yilmaz, que todavía sigue en la morgue. Le dedica unas palabras de despedida y, después, le acaricia suavemente el rostro. En el pasillo, llora de forma desconsolada. Demir se acerca a ella y no puede evitar abrazarla, tratando así de paliar de laguna forma el dolor que siente en su corazón.

Fekeli se despide de su querido hijo

Müjgan llega minutos después al cuarto donde descansa para siempre su todavía esposo y también se despide de él. Nuevamente le pide perdón por todo el daño que le hizo durante el tiempo que duró su matrimonio y asegura quererle a pesar de todo. Ahora tendrá que cuidar y guiar ella sola a su hijo Kerem Ali por el resto de su vida.

Por último, entra Fekeli. Igual que cuando su querida Hünkar dejó este mundo, el hombre rompe a llorar ante el cadáver de su “hijo”. Se ha quedado solo y en su alma solo siente un vacío inmenso. “Una parte de mi se va contigo”, dice. Mientras, Saniye y parte de los empleados de la hacienda Yaman esperan fuera del hospital. Al día siguiente, se celebra un sentido funeral.

