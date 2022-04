Qué ha pasado en 'Tierra Amarga': Demir toma la decisión de concederle el divorcio a Züleyha para que pueda irse con Yilmaz, pero le pide algo a cambio.



Demir visitó la tumba de Hünkar y ante su lápida pidió perdón por todo el mal que había hecho: “Me convertí en alguien que ahora desprecio, que solo es capaz de mantener a la gente a su lado a base de amenazas”. Fekeli, que también paseaba por el cementerio, se acercó a él y le aconsejó que, si su propósito era cambiar y redimirse, actuase cuanto antes: “Nunca es tarde para reconducir nuestro camino”.

Al llegar a casa, Yaman puso en práctica la sugerencia y le otorgó el divorcio a Züleyha: “Ahora eres libre para estar con quien quieras. Solo te pido, que dejes que Leyla se quede a vivir conmigo. Ya no tengo a mi madre, ni tampoco a ti, ella lo único que me queda”. La mujer aceptó y al día siguiente, salió de la hacienda acompañada de Yilmaz y Adnan. Ahora sí, todo parecía indicar que podrán ser felices. Acto seguido, Akkaya llevó a su amada al lugar donde pensaba construir su nueva casa.

Züleyha y Demir, camino de firmar su divorcio

Pasó una semana y las buenas noticias siguieron para Yilmaz. A la esperanza de iniciar una nueva vida en común con su amada, se le sumó el hecho de haber sido perdonado por su padrino después de que este leyera una carta que su ahijado le dejó antes de su interrumpida partida. Su relación volvió a ser tan buena como antes: “Creo que fui injusto contigo”.

No obstante, un percance alteró su felicidad. Nacire le llamó y le avisó de que Kerem Ali sufrió un golpe y estaba ingresado. El pequeño se cayó desde lo alto del sofá al suelo, tenía una fuerte contusión. Yilmaz cogió el coche y condujo a toda prisa para llegar a la clínica. De repente, su vehículo se salió de la carretera y se precipitó por un barranco. Züleyha y Demir, que iban camino a firmar su divorcio, presenciaron el suceso.

Ambos llegaron al lugar sin problemas y sacaron a Akkaya del interior del coche, justo unos segundos antes de que este explotase. Después, trasladaron al herido de urgencia para que fuera atendido por un médico. Lo cierto era que su situación era crítica y dudaban de que sobreviviera

