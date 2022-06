La actriz que interpreta a Ümit, la joven doctora de Çukurova en Tierra amarga (Antena 3), Hande Soral, ha sido madre por primera vez. Fue el pasado 6 de junio cuando venía al mundo su pequeño Ali, nacido de su matrimonio con el también actor Ismail Demirci. El parto no fue fácil, por los comentarios que ha compartido la intérprete en sus redes sociales así como el médico que la atendió. Duró 16 horas y venía con el cordón alrededor del cuello, pero finalmente todo salió a la perfección, y tanto madre como hijo se encuentran estupendamente.

Como ya hicieron con el anuncio de su embarazo y estos meses de gestación, la pareja ha compartido con sus seguidores todos los detalles del alumbramiento y así es como hemos podido ver todo tipo de imágenes del proceso, desde los primeros momentos del parto hasta las primeras instantáneas del bebé, aunque todavía no se han animado a mostrar su carita.

Hande publicó, junto a las imágenes, palabras de agradecimiento hacia su médico, Furkan Kayabasoglu, su hermana, la también actriz Bensu Soral - a quien conocimos como Mert en Içerde- y por supuesto su esposo: "Si no estuvieras conmigo, si no me hubieras tomado de la mano, no lo habría logrado. Cada vez que te miraba a los ojos, sentía tu fe en mí, mi única fuerza. Te amo tanto", dijo dirigiéndose a Ismail.

Pero fue el doctor quien dejó constancia en su cuenta de Instagram, con permiso de la protagonista, de todo el proceso del parto, donde se puede ver a una sufridora Hande tratando de dar a luz a su pequeño con no poco esfuerzo. Esto es lo que cuenta el médico en relación al parto:

"Fueron 16 horas exactamente. Hande nos maravilló durante todo este proceso. Su creencia y armonía en nosotros en cada momento fue increíble. Durante horas, nuestro querido Ali nos tuvo trabajando. Las contracciones comenzaron en casa, el 'jefe' dio su mensaje claro al entrar en el hospital: '¡Lo que yo diga!'. Los latidos de su corazón estaban tan al límite que solo tuvimos que tener paciencia durante las diez y pico horas que pasaron. Nos reímos, nos divertimos, y llegó el momento, ahí tuvimos un poco de dificultad. Al final, logramos completar el parto a pesar de nuestro enorme fibroma en el útero, el cordón alrededor del cuello y nuestro niño un poco gordito. Felicidades".

Soral y su marido se interesaron, antes del parto, por la donación de células madre y así lo explica la actriz: "Mientras esperábamos a Ali, tratamos de preparar todo con anticipación para su salud. Aprendimos que las células madre de la sangre y del tejido del cordón umbilical, otro milagro del nacimiento, se utilizan en el tratamiento de más de 80 enfermedades. Al mantener estas preciosas células madre, que nos fueron entregadas con el nacimiento de nuestro bebé, hemos asegurado la salud tanto de nuestro bebé como de nuestra familia".

El embarazo de Hande Soral

El embarazo y nacimiento del primer hijo de la admirada actriz ha colmado de felicidad a Hande, de 35 años, e Ismail, de 37, casados desde octubre de 2017. Lo primero que hizo la pareja fue anunciar su estado de buena esperanza con una bonita imagen de ambos junto al mar y mostrando su primera ecografía. A continuación, festejaron que ya conocían el sexo del bebé con una fiesta de 'baby shower' junto a su familia y amigos.



Durante estos meses, Hande Soral no ha dejado de publicar fotografías sobre su embarazo, mostrando orgullosa su abultada barriga.



