La serie turca Tierra amarga ha conseguido mantener a los espectadores de todo el mundo atentos a cualquier novedad. En nuestro país, también ha conquistado al público tras casi un año de emisión en Antena 3 (se estrenó en julio de 2021), de lunes a viernes a las 17:30 horas. Por eso, y después de cuatro temporadas y más de 130 capítulos originales, la audiencia tiene dudas de si la historia continuará con una quinta entrega o estamos llegando al final de las grabaciones en Turquía. De hecho, a finales de abril se anunció que no habría más capítulos y que la serie llegaría a su fin en el 141, es decir en pocas semanas, teniendo en cuenta que hoy, 12 de mayo, en la cadena turca ATV se emite el 136 y que aún siguen grabando.

La noticia de un posible inminente final cayó como un jarro de agua fría entre los fans de la serie, que en nuestro país alcanzan a diario hasta un 15% del rating, superando desde hace un tiempo a férreos competidores como el programa de Telecinco Sálvame. Unos días atrás, los seguidores de las aventuras de Züleyha (Hilal Altinbilek) en España veían cómo su amado Yilmaz (Ugur Günes) desaparecía de la trama, tras sufrir un accidente de tráfico que lo llevaba a la muerte. Algún tiempo antes había fallecido también la poderosa Hünkar (Vahide Perçin), asesinada a manos de Behice (Esra Dermancioglu). Y, encima, esos mismos televidentes han tenido que sufrir recientemente la eliminación de algunas escenas en Antena 3 en torno al fallecimiento de Yilmaz, debido a su crudeza.

¿Termina Tierra amarga en la cuarta temporada?

Se sabe que habrá más personajes principales que abandonarán próximamente Tierra amarga, pero también llegan, en la cuarta temporada, grandes figuras como Ibrahim Çelikkol. Pero, ¿está ya previsto su final, entonces, o todavía queda para largo en la historia que transcurre en Çukurova? Pese a lo contundente del reciente anuncio de que se estaban grabando las últimas escenas, algunos medios de comunicación se posicionan en la duda. Parece claro que el capítulo 141 será el último de la cuarta temporada; lo que aún no está confirmado oficialmente, según informan, es que no haya una quinta entrega. Si no se anuncia lo contrario, en principio la serie continuaría emitiéndose en Turquía hasta el 16 de junio de 2022 de manera habitual.

Otro rumor está circulando ya y podría aumentar las posibilidades de una continuación en la romántica telenovela: el regreso de Demir (Murat Ünalmis). Esta sorprendente noticia ha emocionado ya a muchos fans, que apreciaron enormemente el trabajo de este actor, quien permaneció en Tierra amarga hasta esta cuarta temporada, desapareciendo en el capítulo 112. Fue en el 102, el último de la tercera, cuando Demir sufre un ataque a manos de un grupo de bandidos que atacan la mansión, y diez episodios más tarde, la audiencia se entera de que finalmente ha fallecido. Por eso, si Demir regresa, el giro de guion tendrá que estar bien cuidado.

Por otra parte, en la trama Hakan (Ibrahim Çelikkol) y Demir solían ser buenos amigos, por lo que otra opción de la que se habla es que Murat Ünalmis regrese para grabar algunos flashbacks del pasado. Queda ya poco para saber a ciencia cierta qué futuro depara a la popular serie turca tras la grabación del último capítulo de su cuarta temporada...

