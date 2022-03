Furkan Palali es Fikret Fekeli Fikret es el sobrino de Fekeli, a quien no ve desde hace 30 años. Es un hombre impulsivo e imprudente en el amor y revolucionará las vidas de los habitantes de Çukurova, adónde llega después de tres décadas viviendo en Alemania. Guarda muchos misterios e incógnitas. Su tío lo acoge en su casa y lo pone al frente de su negocio junto a Yilmaz.



Furkan Palali, de 35 años, es modelo y actor. Apasionado por el deporte desde niño, se volcó en el baloncesto hasta convertirse en su profesión, hasta que más tarde descubrió que quería dedicarse a la interpretación, a la que ahora se dedica por completo. Ha trabajado en series que se emitieron en España, como Habitación 309 y Mi mentira más dulce.



Nazan Kesal es Sevda Çaglayan Sevda es la amante de Adnan Yaman. Se encarga de cuidar a los hijos de Demir, pero Hünkar descubrirá que es una de las amantes de su marido, Adnan Yaman. El hecho de que Demir haya confiado en esa mujer, supone para su madre una traición. Nazan Kesal es una reconocida actriz turca, que creció en una familia de pocos recursos económicos, hasta que demostró su gran talento para la actuación y pudo hacer realidad su sueño. Ha trabajado en numerosas obras de teatro, cine y televisión y en España la conocimos como Fazilet Çamkiran, en La señora Fazilet y sus hijas.

Los protagonistas: Hilal Altınbilek, como Züleyha Altun Joven de 25 año, valiente, inteligente y muy bella, que vive sola con su hermanastro Neli en Estambul porque sus padres murieron cuando eran muy jóvenes. Sus problemas con Neli, adicto al juego, ponen a prueba el amor incondicional de Züleyha y Yilmaz. Acabará casada con Demir, el dueño de la finca donde ambos trabajan como si fueran hermanos, y tendrá un hijo, que en realidad es de Yilmaz.



Hilal Altınbilek nació en Esmirna (Turquía) hace 31 años. Estudió Comunicación, mientras comenzaba sus pinitos en la actuación. Ha actuado en cuatro series de televisión y una película. Se dio a conocer en 2013 con Karagül (Rosa Negra).



Uğur Güneş es Yilmaz Akkaya Inteligente y de buen corazón, tiene 29 años y perdió a sus padres cuando era joven. Desde ese momento tuvo que buscarse la vida para sobrevivir. Ama con locura a Züleyha, pero acabará casado con otra mujer, Müjgan .

Uğur Güneş nació hace 33 años en Ankara. Graduado en Lengua, Historia y Teatro, decidió iniciarse en el mundo de la actuación en 2011. Cuenta con ocho series de televisión y tres películas en su currículum. En 2015 llegó el papel que lo lanzó al estrellato en Diriliş Ertuğrul. Ha ganado varios premios.



Murat Ünalmış es Demir Yaman Hijo de Hünkar, es el único heredero de la familia más poderosa de Adana. Dirige la granja familiar, al haberse graduado en Economía. Eso lo diferencia de los demás terratenientes de la zona. Quiere dejar huella instaurando una reforma agraria. Parece un hombre amable, inteligente y justo, pero está influenciado por la presencia autoritaria de su madre. Se enamora de Züleyha y se convierte en un hombre posesivo.



Murat Ünalmış tiene 40 años y ha trabajado en cine y televisión, donde cuenta con 15 series a sus espaldas. Se estrenó como actor con 22 años. Fue jugador de baloncesto del Fenerbahçe S.K., uno de los clubes más importantes en Turquía, y se graduó en Comunicación.



Vahide Perçin es Hünkar Yaman Mujer elegante y muy autoritaria, Hünkar es viuda y matriarca de los Yaman, la familia más poderosa de Adana. Solo tiene a su hijo Demir y la granja familiar, sus dos prioridades. Infunde miedo y respeto y su objetivo es que Demir tenga descendencia. Vahide Perçin, nacida en Esmirna el13 de junio de 1965, se embarcó en Tierra amarga tras haber destacado en la serie Madre con el papel de Gönül Aslan. También fue protagonista en El Secreto de Feriha.



Kerem Alışik es Ali Rahmet Fekeli Es un preso que compartió celda con Yilmaz durante su instancia en prisión. Ambos quedan libres gracias a la declaración de una amnistía y se creará entre ellos un vínculo especial, como de padre e hijo. El motivo por el que Ali fue a la cárcel tiene que ver con Hünkar. Kerem Alışik nació en 1960 en una de las familias más acomodadas de Turquía. Hijo de dos grandes intérpretes del panorama, la sangre artística corría por sus venas, aunque su destino como actor no estuvo tan claro desde un principio. Antes de dedicarse a la interpretación pasó por el mundo del futbol, pero una complicada lesión le apartó de ese camino. Hoy es actor, presentador y poeta turco.

Melike Ipek Yalova es Müjgan Hekimoğlu Es pediatra y decide desarrollar su carrera en un hospital público de Adana, en contra de la voluntad de su padre, que la quiere en un privado de Estambul. Se enamora de Yilmaz y no dejará de sentir celos de Züleyha. Melike Ipek Yalova es hija del exministro de Estado Yüksel Yalova. Estudió Comunicaciones Internacionales en la Universidad de Bilkent y Política Internacional y Gestión de Crisis en la Universidad Sapienza de Roma. Sin embargo, cambió a la actuación y debutó en 2011 en el drama histórico turco Muhtesem Yüzyıl (El sultán Suleimán).

Selin Genç es Gülten Taşkin Gulten es la hermana de Gaffur Taşkin. Tiene un carácter muy dulce y sensible, y es bondadosa, no como su familia. Trabaja con sirvienta en la casa del rancho. Lleva toda la vida allí, desde que nació y ha ido creciendo en la casa. Se enamora de Yilmaz y mantiene muy buena relación con Züleyha. Selin Genç es una joven actriz turca de 27 años. Aunque solamente ha actuado en Tierra amarga, su papel le ha abierto las puertas a nivel internacional.

Bülent Polat es Gaffur Taşkin Capataz del rancho, mano derecha de la señora Hünkar y chófer de Demir. Lleva toda la vida trabajando para la familia Yaman. Está casado con Saniye, una de las principales antagonistas. Al igual que ella es muy ambicioso e intenta contentar siempre a Hünkar para que le dé recompensas. Bülent Polat es un actor turco de 42 años que ha trabajado en más de 30 producciones turcas. Empezó su carrera como acomodador en el Teatro Municapl de Bakirkoy y poco a poco se fue metiendo en la escena.

Sibel Taşçıoğlu es Sermin Yaman Productora Sobrina de Hünkar y prima de Demir, está casada con Sabahattin, pero su matrimonio hace aguas. Disfruta de una hermosa casa a su nombre, gracias a la herencia de su padre, pero tienen problemas de dinero. Demir mantienen sus caprichos y a su hija que estudia en Paris. La llegada de Züleyha al rancho no le va a sentar bien, y aliándose con Saniye, harán todo lo posible por hacerle la vida imposible. Sibel Taşçıoğlu es una actriz turca de 44 años muy conocida en el panorama de su país. Ha trabajado en más de 15 series y películas turcas, y también se la reconoce por su papel de actriz dobladora.



Selin Yeninci es Saniye Taşkin Esposa de Gaffur, mantiene una difícil relación con Züleyha. Es una de las sirvientas de la casa, y aunque todas tienen el mismo cargo, ella se autodenomina como la superior. Tiene un carácter muy fuerte y es muy ambiciosa. Selin Yeninci es una actriz turca de 33 años. Estudió arte en la Universidad de Dokuz Eylul University Faculty of Fine Arts y se describe como una persona sincera, ambiciosa y leal. Aparte de Tierra Amarga, también ha trabajado en You Know Him y Toz Ruhu.

