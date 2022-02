Álvaro se preocupa al no tener noticias de Olga. Eduardo llega y, viendo lo alterado que está su hermano, comienza a provocarle para crear así una pelea entre los dos. Necesita una excusa para golpearlo y sacar la furia que lleva dentro por haberse acostado con Ariadna. Por suerte, Bárbara llega a tiempo y los detiene.



Mientras tanto, Vidal le pone una condición a Gael para quedarse en la agencia. Falcón debe finalmente renunciar a la agencia e irse a Trendy Media. Le cuenta a Dafne sobre su decisión y esta se molesta. Además, Lino manipula a Bárbara para que no deje que Ariadna investigue más los casos que llevó Joaquín en su juventud. La mujer termina prohibiéndole a su exnuera que entre en el despacho de su difunto esposo.

Paulo acusa a Álvaro de ser el culpable de la desaparición de Olga

Estando en la fiscalía, Paulo culpa a Álvaro por la desaparición de Olga al mismo tiempo que la policía encuentra la camioneta de la mujer cerca del lugar donde se la vio por última vez. Paralelamente, las últimas discusiones de Gael y Dafne han provocado un distanciamiento entre ambos. En mitad de una nueva disputa, Gael tira sin querer las cenizas de Néstor y su pareja le abofetea. Clarita ve la escena y se asusta.

Lejos de allí, Lino ataca a Cassandra dentro de la bodega de Joaquín y le quita las evidencias que lo comprometen. Además, descubre que el móvil que tiene las pruebas que lo inculpan por sus delitos de violación sexual, no trae chip ni memoria externa. Ahora debe deshacerse de él.

