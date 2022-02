Paulo sigue culpando a Álvaro por la desaparición de Olga, al mismo tiempo que los forenses hacen las pruebas pertinentes para confirmar si el cuerpo que se ha encontrado cerca del coche de la mujer, es el de Olga o no. Paralelamente, el suceso ocurrido con las cenizas de Néstor abre una nueva brecha entre Dafne y Gael, quienes cada día están más distanciados.



Clarita que, aunque es una niña, es muy madura para su edad, se percata de que algo no va bien entre su madre y su padrastro. Así pues, trata de acercarse a este último, incluso le enseña algunos de los dibujos que ha hecho durante los últimos días. Esto provoca una media sonrisa en Gael, que empieza a reconciliarse con su faceta más paternal.

Bárbara culpa a Ariadna de la desaparición de la Olga

Lejos de allí, Lino ataca a Cassandra dentro de la bodega de Joaquín y le quita las evidencias que lo comprometen. Además, descubre que el móvil que tiene las pruebas que lo inculpan por sus delitos de violación sexual, no trae chip ni memoria externa. Ahora debe deshacerse de él.

Por otro lado, Ariadna toma la decisión de compartir con el resto de la familia la noticia sobre la desaparición de Olga: “Todavía no se tiene muy claro qué es lo que ha pasado con ella”. Bárbara es una de las más afectadas y no duda en culpar a su exnuera y a su hijo de lo ocurrido con la mujer: “Si ustedes no hubieran continuado con su romance, seguro que Olga estaría bien”.

