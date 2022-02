Un día después de la desaparición, varios oficiales contactan con Álvaro y le dan la terrible noticia de que Olga ha sido hallada muerta. “Su cuerpo estaba cerca del lugar en el que se la vio por última vez”, comentan los agentes. Sin embargo, esto no es todo.



El comandante encargado del caso, comenta que al realizar la autopsia, han descubierto que la mujer fue víctima de abuso sexual. Además, se cree que su cautiverio duró un máximo de 24 horas: “La mantuvieron encerrada y atada”. Falcón se viene abajo y encuentra en Ariadna a su máximo apoyo: “Ella no merecía un final así, menos ahora que estaba esperando un bebé”.

Paulo culpa a Falcón del asesinato de Olga

La mañana de después se celebra el entierro al que asiste gran parte de la familia política de la difunta y, por supuesto, sus padres, quienes están destrozados tras perder a su hija. Su dolor es compartido por Paulo, que siempre estuvo enamorado de Olga.

Dolido y furioso por haber perdido a su amada, echa la culpa de lo que le ocurrió a Álvaro. Incluso, se atreve a dar muestra de sus sospechas. Cree que Falcón tuvo algo que ver en el asesinato de la que fuera su esposa y está dispuesto a hacer lo que sea por demostrarlo: “Ella era un impedimento para hacer tu vida libremente con tu nueva novia y te la quitaste de en medio”.

Mientras tanto, bajo la identidad de Armando Carranza, Lino continua publicando ataques y declaraciones negativas de Ariadna en redes sociales, culpándola también a ella y Álvaro del asesinato de Olga.

