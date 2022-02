La noticia de que su vida y la de su hijo están en peligro debido a un problema en sus riñones produjo un gran impacto en Olga. La mujer, creyendo que todo era un castigo por lo mal que había manejado su relación con Álvaro, le pidió disculpas tanto a él como a Ariadna en cuanto salió del hospital. Después, les dio su bendición para que sean felices.



Horas más tarde, regresó a su casa. Ya en su hogar, recibió la visita de Paulo. Este, sabiendo que su amada había finiquitado por completo su romance con Falcón, le pidió una segunda oportunidad. Ella se negó en redondo, lo que provocó una discusión entre los dos. Posteriormente, Álvaro trató de ponerse en contacto con su exesposa y al no tener noticias de ella, se comunicó con la policía.

El entierro de Olga

Un día después de la desaparición, varios oficiales contactaron con Falcón y le dieron la terrible noticia de que Olga había sido hallada muerta. Esto no era todo. Al realizar la autopsia, descubrieron que la mujer fue víctima de abuso sexual. Falcón se vino abajo y encontró en Ariadna a su máximo apoyo.

Después del sepelio, se llevó a cabo la lectura del testamento. Los presentes se quedaron impresionados al saber que Olga heredó el despacho de abogados a Álvaro. Esto hizo que los padres de la difunta comenzasen a sospechar que Falcón tuvo algo que ver con su muerte. Una idea que Paulo también compartía. Por suerte, el acusado logró demostrar su inocencia.

