Después del entierro de Olga, se produce la lectura de su testamento. En la sala están los padres de la difunta y también Álvaro. Este, al igual que el resto de presentes, se queda de piedra al saber que su exmujer le dejó en herencia el despacho de abogados que crearon juntos. “La señora dejó estipulado que si algo le pasaba, todos sus bienes irían su exmarido y padre de su futuro hijo”, sentencia el notario ante varias miradas atónitas.



La inesperada decisión que la fallecida tomó antes de su muerte, hace sospechar a la policía que Falcón tuvo algo que ver en su asesinato. Una teoría que apoya Paulo, quien desea ver al que fue su amigo entre rejas: “Ya les dije que fue él quien la mató y ninguno me hizo caso. Ahora deberán asumir las consecuencias”.

Quienes fueran sus suegros también comienzan a dudar de Álvaro, que no sabe cómo hacerles entender que él no es ningún asesino. Finalmente y con mucho esfuerzo, el hombre logra demostrar su inocencia ante la corte y queda libre de cargos. Ahora que se le ha descartado como culpable de lo ocurrido con Olga, la policía deberá seguir investigando para hallar al verdadero criminal.

Por otro lado, Linda, que ya está totalmente repuesta del atropello que sufrió, ha recibido un nuevo golpe. La mujer ha sido víctima de una estafa y quien le ha robado parte de su patrimonio es nada más y nada menos que Eduardo. Ella, que nunca se ha quedado quieta cuando se meten con lo que es suyo, se propone hacer lo necesario para destruir a su marido: “Pagará por lo que hizo”.

Linda descubre quien la estafó

Por otro lado, Gael logra ser contratado en la empresa de publicidad de Miami, mientras que Dafne es elegida para realizar un proyecto de traducción en Monterey. Esta última, viendo que su novio no ha tenido miramientos para aceptar un empleo lejos de ella, toma la decisión de hablar con su jefe y hacerse con el trabajo que le ha ofrecido.

Además, Lino sabe perfectamente que no ha logrado que Ariadna confíe en él, por lo que toma la decisión de deshacerse de ella para siempre. Cree que si hay alguna persona capaz de interferir en sus planes es ella y no piensa consentirlo.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io