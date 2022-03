'Alba': todo sobre el estreno de la nueva serie de Antena 3

La ficción, inspirada en la mundialmente exitosa ‘Fatmagül’, es un drama emocional, una historia de amor en medio de lo imposible, que cuenta con 13 capítulos de 50 minutos de duración

Alba es una joven sin miedo. Sin embargo, tras volver a su pueblo por vacaciones, una prometedora noche de fiesta se tiñe de tragedia cuando un grupo de chicos la agrede sexualmente. Al día siguiente, se despierta desnuda en la playa.

Un año antes, cuando dejó atrás su previsible vida, no podía imaginar que en la gran capital se reencontraría con Bruno, su vecino de siempre y por el que jamás se había interesado. Lo que separados por una simple calle nunca sucedió, se hace posible en una ciudad de cuatro millones de habitantes.

En un encuentro casual, tan improbable como mágico, Alba y Bruno se enamoran perdidamente. Nada podía separarles. Hasta esa noche fatídica. Inexplicablemente, tres de los cuatro agresores, son los mejores amigos de Bruno. Pero cuando Alba descubre la identidad del cuarto hombre, el final de la pesadilla es, en realidad, el principio.

'Alba' Capítulo 1: Qué culpa tiene Alba

El curso ha terminado y el verano ya se puede oler en la ciudad. Alba y Bruno dejan su piso de Madrid para pasar las vacaciones en su pueblo, y con la intención de contarles por fin a sus amigos y familia que están juntos. El primero en saberlo será Tirso, el rollo de Alba de toda la vida y también el camello del pueblo.

Esa misma noche, la pareja se verá en el pub del pueblo con todos sus amigos. Pero los cachorros de la influyente familia Entrerríos tienen otros planes de fiesta para su amigo Bruno... A la mañana siguiente, Alba despierta en la playa, dolorida y con la ropa rasgada… En el hospital, tras incontables preguntas y pruebas, le anuncian que todo apunta a que ha sido violada.

Alba no recuerda nada, y su amiga Bego la vio marcharse sola del pub… Pero poco a poco, consigue visualizar ciertos detalles como el sitio donde ocurrió, un tatuaje... Para cuando Bruno habla con sus amigos y les cuenta lo ocurrido, Jacobo Entrerríos ya se ha encargado de dejar claro que no pasó nada fuera de lo normal y que todos disfrutaron, incluido Bruno. ¿O es que no se acuerda?

