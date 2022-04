Las primeras tensiones han comenzado a surgir entre los 'Supervivientes'. El hambre, el calor y las numerosas picaduras que están sufriendo por las noches comienzan a provocar que cada vez el ambiente sea más tenso. El saco se ha convertido en uno de los grandes privilegios y también en uno de los mayores problemas, y es que ha sido el causante de la primera gran pelea en el concurso. Una discusión que ha tenido como protagonistas a Marta Peñate y Ainhoa Cantalapiedra.

La cantante estaba hablando con Ignacio indicándole que el saco en el que quería dormir era suyo, aunque finalmente aceptaba que podía intentar compartirlo. Sin embargo, para el modelo ya no tenían valor sus palabras y es que le ha recordado que cuando se lo pidió ella se negó a dárselo diciendo que era suyo. En ese momento, al ver a los dos discutir, Marta Peñate ha decidido intervenir para dar su opinión.

Telecinco

"¿Pero por qué es tu saco?", le ha indicado intentando interceder por Ignacio. En ese momento, la artista le ha recordado que el programa se lo había dado, un argumento que no terminaba de convencer a la ex gran hermana que le ha indicado que ahí nadie se llevó ningún saco de su casa y que era de todos. Un momento que ha aprovechado para tacharle de ser una persona que habla con mucha "soberbia". "Cuando aprendas a hablar, hablaré contigo, cariño", le ha indicado Ainhoa.

Telecinco

Tras esto, la cantante ha terminado acusando a su compañera de haberle empujado en una de las ocasiones, haciendo ver que pensaba que ella no era de su agrado. Una acusación que ha hecho que Marta Peñate termine de estallar. "¿Cómo? ¡No te lo pienso permitir! En mi vida le he pegado un empujón a esta señora. ¡Eres lo más falso que he visto en mi puñetera vida!", ha recalcado la novia de Tony Spina visiblemente molesta. Un enfrentamiento que ha terminado tras la intervención de algunos de sus compañeros, que han intentado calmarlas para poder descansar.

'Penalizadas' por sus compañeros

Tras esto, en playa 'Royale' los concursantes tenían tres privilegios. Uno de ellos era ponerle un castigo a dos de los participantes de playa 'Fatal'. En ese momento, todos han decidido que las que tenían que tener una penitencia eran Marta Peñate y Ainhoa Cantalapiedra al ser las personas que más habían peleado.

"Hemos decidido que tenéis que estar hasta mañana sin hablar", han comunicado. Una medida que no le ha sentado nada bien a la ex gran hermana. "A mí no me viene bien", ha indicado asegurando que no le parecía justo porque ellos sabían que es una persona muy habladora. "Creemos que es lo más justo por vuestro comportamiento", le ha indicado Kiko Matamoros.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io