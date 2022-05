'Alba': todo sobre la serie de Antena 3

La figura de Jesús Gil, en 'La Sexta Columna' y 'Equipo de investigación'



Son algunos de los personajes más mediáticos de las últimas décadas. Unos se sorprenderán con su lado más desconocido; otros descubrirán por qué se convirtieron en ‘iconos’ de la historia reciente de nuestro país. Antena 3 estrena, tras el nuevo capítulo de ‘Alba’, ‘Yo Soy’, nueva serie documental que realizará un acercamiento a la cara más inexplorada de aquellos personajes públicos cuyas intervenciones en la pequeña pantalla mejor les ha retratado.

Jesús Gil, José María Ruiz Mateos, Mario Conde o Dionisio Rodríguez, alias ‘El Dioni’, serán algunos de los protagonistas de los reportajes de ‘Yo Soy’. Cada entrega de este espacio, dedicada cada una de manera independiente a una de estas personalidades, analizará la increíble historia de sus vidas y a la vez será un repaso por la España de la época. En la noche de estreno de este próximo miércoles, Jesús Gil, exconstructor, exalcalde de Marbella y expresidente del Atlético de Madrid, será el primer protagonista de ‘Yo Soy’.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

💥 Ha llegado el día.



📺 Esta noche, ESTRENO de #YoSoy en Antena 3.



⏳Te esperamos a las 24:00 horas para descubrir juntos el lado más desconocido de Jesús Gil.

https://t.co/FYS3FmrY28 pic.twitter.com/qdHqdz7cwR — antena 3 (@antena3com) May 4, 2022

‘Yo Soy’ también será un viaje por nuestra historia más reciente

Jesús Gil, Jose María Ruiz Mateos, Mario Conde, ‘El Dioni’… ¿Qué tienen todos ellos en común? Su fama. Su fama les precede. Llegaron a ser considerados “héroes populares” de la España de los noventa. Tocaron el cielo, pero también el infierno. Estuvieron en el candelero. Y sus apariciones en televisión dieron mucho que hablar.

Este nuevo programa, nutrido del archivo de Atresmedia, también hará un viaje por nuestra historia más reciente. Cada entrega independiente de ‘Yo Soy’ estará dedicada a uno de estos protagonistas mediáticos y documentará sus años de trayectoria pública y privada. Su retrato en profundidad es también el retrato de este país, que nos recordará cómo éramos.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io