Tras Sobreviviré After Show, en Mtmad, Nagore Robles tendrá un programa propio en Mediaset

La colaboradora habitual de los realities de Telecinco y Mujeres y hombres y viceversa presentará Baila conmigo, el nuevo formato de citas de Cuatro

Mediaset lleva tiempo confiando en Nagore Robles para varios de sus formatos. Es una de las colaboradoras estrella de la cadena, ya que ha pasado por los platós de prácticamente todos los realities, pero también ha sido consejera del amor en Mujeres y hombres y viceversa, donde incluso llegó a presentar el programa en alguna ocasión. Por eso durante la pasada edición de Supervivientes (2021) la de Basauri lideró su propio espacio en Mtmad, Sobreviviré After Show.

Tras este recorrido, era solo cuestión de tiempo que el conglomerado mediático encontrase el programa perfecto para ella y ya es una realidad. Nagore Robles, esa fuerza televisiva salida de Gran Hermano, presentará Baila conmigo, el nuevo show de citas de Cuatro. En este nuevo programa, que se emitirá en directo en tira diaria, un chico y una chica ya conocidos por los espectadores de Mediaset España buscarán a su pareja ideal conviviendo en una casa con tres candidatos cada uno de ellos.

👉 ¡Nuestro formato original #BailaConmigo llega MUY PRONTO a @cuatro!



💕 Lucía, Álvaro y 3 solteros cada uno

👫 No están aislados, seguimos su día a día

❌ Una eliminación/llegada cada semana



¡En directo, diario y con @Nagore_Robles! 😍 ¿Se os ocurre mejor plan? #WeAreBanijay pic.twitter.com/RDcNsy5SEZ — Cuarzo Producciones (@CuarzoTV) March 16, 2022

Baila conmigo: dinámica del nuevo programa de Cuatro

Son millones las parejas que han comenzado a conocerse tras romper el hielo con una primera proposición para hacer algo juntos. Baila conmigo es una de esas invitaciones que dos personas que se atraen han empleado para dar un primer paso y empezar a conocerse… Y ahora Baila conmigo, esa invitación a marcar un ritmo juntos, a veces lento, a veces ‘cañero’, a veces tímido, a veces sensual, dará también nombre al nuevo dating show para Cuatro cuya producción acaba de comenzar.

Baila conmigo, formato original que Mediaset España está desarrollando junto a Cuarzo TV (Banijay Iberia), contará con una presentadora que derrochará complicidad y empatía con sus participantes: Nagore Robles. El nuevo dating, que la cadena emitirá próximamente en directo y en tira diaria, estará protagonizado por un chico y una chica que ya son conocidos por los espectadores de Mediaset España y que están buscando el amor dado que, hasta el momento, no han conseguido encontrar a su pareja ideal.

Cuatro suma un nuevo formato de producción propia a su oferta de programación con 'Baila conmigo, nuevo dating show que presentará @Nagore_Robles 💃 https://t.co/bbFDjd1Zz4 — Mediaset España (@mediasetcom) March 16, 2022

En Baila conmigo, los protagonistas convivirán en una casa con tres candidatos cada uno de ellos. Sin embargo, no estarán aislados ni incomunicados, lo que les permitirá mantener su día a día, atender a sus compromisos sociales y disfrutar de diferentes planes de ocio en el exterior al tiempo que mantienen sus citas y conocen mejor a las personas que aspiran a conquistar su corazón. Cada semana, los protagonistas eliminarán a un candidato y recibirán a otro hasta que encuentren a una persona especial con la que comenzar su baile… y lo que el amor les depare.

Lucía Sánchez y Álvaro Boix, primeros protagonistas de Baila conmigo

Lucía Sánchez y Álvaro Boix, conocidos por su participación en la tercera y cuarta entrega de La isla de las tentaciones, respectivamente, serán los primeros protagonistas que tratarán de encontrar el amor en Baila conmigo.

