La nueva canción de Karol G y Shakira es una nueva pulla a los ex de las cantantes, ¿o no? Karol G se convertía en la invitada de este martes 28 de febrero en 'El Hormiguero' y en su primera visita a un plató de televisión español ha querido explicar el significado de 'Te quedó grande'. La artista colombiana ha contado que todas las canciones de este nuevo trabajo ('Mañana será bonito') están relacionadas con el proceso de sanación que ella ha vivido. "Yo hace mucho tiempo la había buscado para cantar juntas y no se había dado la oportunidad, ella en junio me mandó un tema y yo no me sentía conectada. Suena complicado, pero creo que cuando uno va a hacer música tiene que sentirla de vedad y yo no podía, la canción era increíble, pero yo no me sentía conectada", contaba dejando a Pablo fascinado. Pasó el tiempo y, justamente después de 'Mami', escribió la canción pero no era el momento de sacarla. "Vi el momento por el que estaba pasando Shakira y volvió a tener sentido esa canción, yo la llamé directamente y se lo propuse y conectamos".



Según ha contado la cantante, la canción no va directamente por Piqué, ya que ya estaba escrita, pero sí que Shakira quiso colaborar porque se sentía de lo más identificada con la letra: "yo creo que ya hubo una canción muy clara de parte de ella y de parte mía y ya en este caso es simplemente como que ella se sintió identificada por la canción, y en mi caso también representó un momento específico, pero la intención de sacarla no es ni herir a nadie ni molestar a nadie, es que los artistas contamos cosas por medio de canciones y si no podemos hacer eso ¿Qué hacemos?. Me pidió esperar para sacarla porque ella tenía la canción con Bizarrap y yo que soy Karol G, ¿Cómo no voy a esperar a Shakira?" contaba feliz.