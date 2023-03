No han pasado ni tres días y ya hay protocolo de abandono. Patricia Donoso parece que no se ha adaptado bien a Supervivientes y, a pesar de haber caído en la mejor zona, Playa Royale, el nuevo rostro de Mediaset ha anunciado desde el primer día que no podía mantenerse en pie. "Lleva 72 horas y no ha parado de decirlo, no ha sido una ni dos ni tres veces. Lo ha dicho todo el tiempo. Y esta noche, desesperada, ha pedido salir", explicaba Laura Madrueño nada más conectar este domingo.

"Me da mucha rabia, me da rabia no poder aguantar pero no puedo", confesaba Patricia a Adara entre lágrimas quien le avisaba que tendría que adaptarse aún, "pero te veo entera incluso con dolor de cabeza pero estás entera, y los chicos y Gema también están levantados y haciendo cosas pero yo no puedo. ¿Para qué voy a estar aquí, para hacer nada? Me voy"

Telecinco

La situación ha hecho que sus compañeros hablen con ella y que todos la impulsen para quedarse, algo que no ha sido posible pues en la conexión en directo estaba tan decidida a irse que ya había hecho el saco. "Estoy bien pero la situación me ha superado pero he decidido hace bastantes horas que me quería ir. Adara y los chicos me apoyaron pero anoche mi cabeza ya dijo 'no más'", explicaba. "Es un reto que voy a perder conmigo, no me importa ni lo que diga la gente, me da igual. Esto no es un reality en el que te lo puedas montar más o menos, esto es pura realidad, y aquí se ve la realidad".

"Las noches son duras, no hay que tomar decisiones por las noches", aseguraba Ion Aramendi quien le instaba a "ponerse metas más pequeñas" puesto que "estás de sobra capacitada para aguantar esto y mucho más". Elogios que no han cuajado y Patricia se montaba en la barca para abandonar al concurso aunque aún le queda una oportunidad más. "Le voy a dar tiempo para que se lo piense", le ha dicho Ion Aramendi.

Desde la cabaña presidencia, Patricia ha explicado el verdadero motivo de su decisión: "Es que es eso, creo que no estoy haciendo mi show, no estoy dando de mi, me siento hasta pesada. Nunca he llorado en televisión, siempre he criticado a quien ha llorado y he llorado". Una decisión que Charles ha hecho tambalear: "No eres de quienes deja cosas a medio hacer, eres una mujer increíble.Estamos todos orgullosos de ti".

Telecinco