El fuego está haciendo de las suyas en esta edición de Supervivientes. A pesar de que en los primeros días las dotes de Asraf para hacerlo impulsaron a todos los equipos a conseguirlo, parece que el paso del tiempo está haciendo mella, sobre todo, en el equipo de Cayo Paloma. Manuel Cortés, Alma Bollo, Jonan Wiergo, Adara Molinero y Bosco Blach llegaron la pasada semana a un punto extremo, tanto, que el Pirata Morgan hizo un pacto con ellos: una cerilla a cambio de no dejar que se apagara el fuego nunca. Si se apagaba, tendrían que devolver todas las latas que les quedaran ese día.

Y llegó el viernes, con todo el baúl lleno de latas para el resto de la semana. Y se apagó el fuego. Ante la idea de que les pudieran quitar las latas, Bosco proponía comerse todas las latas y sobrevivir con la tripa llena. Y a pesar del remordimiento de Adara, todos lo hicieron quedándose sin víveres para el resto de la semana. "Cayo Paloma, regálale la recompensa a tus compañeros para luego tener hambre toda la semana", bromeaba Adara recordando que justo dos días atrás les regalaron un desayuno lleno de frutas y cereales a sus compañeros a cambio de quedarse en esa isla.

Telecinco

En lugar de recomponerse, hacer el fuego y pescar, les ha conquistado el espíritu de la desidia. "No han hecho nada de supervivencia en todo el fin de semana, están sumidos en una eterna siesta", se lamentaba Laura Madrueño en la conexión de este domingo. De hecho, el directo les sorprendía mientras Bosco y Adara estaban tumbados en la playa y el resto en el agua.

"Fue una noche muy extraña, hacía mucha humedad, los troncos estaban mojados... Fue algo raro", explicaba Manuel Cortés quien reconocía que no hay responsable del fuego sino que se encargan "entre todos". "No es extraño Manuel, si no se cuida se apaga. La humedad en Honduras es del 60%", remarcaba Ion Aramendi. El apagarse el fuego les ha paralizado por completo ya que, como apuntaba Bosco, se negaban a "pescar por pescar porque no tenemos fuego. Comer pescado crudo no sienta bien y el anisakis nos tiene traumatizados".

Ion Aramendi les echaba la bronca por, no solo no haber cumplido el trato con el Pirata Morgan, sino por tampoco haber hecho supervivencia poniendo como ejemplo a sus compañeros Cabeza de león, algo que Manuel y Alma ponían en duda. "Salimos a buscar maderas que no hay...", respondía Adara mientras que Manuel repetía que no creía que sus compañeros "se comieran el pescado crudo". "Hemos salido a buscar los utensilios para hacer el suelo y no hay. No hay un arco, no hay madera para prender...", lamentaba Alma. Una actitud que será sancionada con el castigo que elija la audiencia.