Clara Galle ('A través de mi ventana'): nuevo fichaje de 'El Internado: Las Cumbres'

El Internado: Las Cumbres avanza su reparto en la temporada 2

Amazon Prime Video: las series y películas de estreno en 2022 en España



Entre 2007 y 2010 miles de españoles quedaron prendados de una de las series de misterio más potentes que se habían hecho en años en la ficción nacional. El internado nos daba cita ante la televisión para averiguar los misterios que se escondían tras los muros del colegio Laguna Negra, donde conocimos grandes promesas del audiovisual como Martiño Rivas, Jon González, Blanca Suárez o Ana de Armas dando la réplica a verdaderas instituciones de la interpretación como Amparo Baró, Natalia Millán o Luis Merlo.



Lo sorprendente es que 11 años después el universo de suspense de aquella serie tuvo una segunda oportunidad en Amazon Prime Video. Gracias a El Internado: Las Cumbres, pudimos resucitar parte del espíritu de la original, pero en un nuevo centro educativo y con un elenco completamente renovado. Tras el éxito de la primera temporada, la plataforma confirmó una segunda tanda, de la que ya ha adelantado unas primeras imágenes promocionales. En ellas, además de la presencia de algunos de los personajes que ya estaban en los anteriores episodios, también presenta brevemente a algunas de las incorporaciones.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Entre ellos, dan vida a personajes adultos Irene Anula (Vis a vis) Nicolas Cazalé (Caótica Ana), Annick Weerts (El Ministerio del Tiempo), Alberto Berzal (Madres. Amor y vida) y Asier Hernández (Cuéntame cómo pasó). Pero la gran sorpresa del reparto llega entre los fichajes del elenco juvenil.

Si no quieres perderte el estreno de El Internado: Las Cumbres y otras ficciones de Amazon Prime Video:

SUSCRÍBETE

Clara Galle, fichaje estrella de El Internado: Las Cumbres

La actriz que ha revolucionado las redes durante el comienzo del mes de febrero por el estreno de la esperada película A través de mi ventana, ya tiene siguiente proyecto en el horizonte. Clara Galle se pondrá el mítico uniforme azul de El Internado: Las Cumbres para interpretar a Eva Merino, una de las nuevas alumnas de la temporada 2 de la serie que apasiona y aterroriza por igual en Amazon Prime Video. En la breve descripción del personaje se dice que tiene trastorno bipolar por abuso de estupefacientes.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io