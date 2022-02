El papel del joven amante será interpretado por el actor y modelo Fernando Línde, de 'SKAM España'.

Realizada en colaboración con Alea Media, constará de ocho capítulos que comenzarán a rodarse a finales de marzo en exteriores de Madrid y Valencia

¿Cómo llega una mujer adulta a dejarse arrastrar por un amor obsesivo y prohibido a sabiendas de que la llevará a la tragedia? ¿Cómo puede un sentimiento desvirtuarse hasta el punto de precipitar al abismo las vidas de quienes lo experimentan? El tabú de las relaciones amorosas entre un adulto y un adolescente, esta vez desde el punto de vista de una mujer, será el tema principal de ‘Escándalo, relato de una obsesión’, la nueva ficción que prepara Mediaset España, que contará con Alexandra Jiménez en el papel protagonista.

Producida en colaboración con Alea Media y creada por Aurora Guerra (‘El secreto de Puente Viejo’, ‘Acacias 38’), la serie tendrá una trama cerrada en ocho episodios y estará coprotagonizada por el modelo y actor Fernando Líndez.

La serie narra la historia de Inés, una mujer de 42 años que en un momento complicado de su existencia se sumerge en el mar para acabar con su vida. Su salvador es Hugo, un adolescente del que se enamora obsesivamente. En su empeño porque nadie se entrometa en esa relación prohibida, Inés se irá dejando llevar por sus impulsos y no dudará en tomar decisiones que afectarán irremediablemente a cuantos la rodean, sumiendo a todo su entorno en una espiral de graves acontecimientos.

‘Escándalo, relato de una obsesión’: reparto confirmado

Alexandra Jiménez se dio a conocer como África Sanz, uno de los personajes principales de ‘Los Serrano’ (2004-2008). Posteriormente, ha interpretado papeles protagónicos en series como ‘La pecera de Eva’, ‘La zona’ y ‘El inocente’. También tiene una extensa trayectoria en cine, en películas como ‘Las brujas de Zugarramurdi’, ‘Spanish Movie’, ‘Toc Toc’, ‘Kiki, el amor se hace’, ‘Si yo fuera rico’, ‘Las distancias’, por la que obtuvo la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga (2018) y ‘100 metros’, por la que fue galardonada con el Premio Gaudí (2016).

Pese a su juventud, Fernando Líndez (Madrid, 2000), ha sido elegido mejor modelo novel del mundo en 2020 y ha trabajado para importantes firmas de moda en las principales pasarelas internacionales. Como actor, ha sido uno de los personajes de la serie juvenil ‘Skam’.

