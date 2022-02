La familia Urdangarin se encuentra atravesando sus horas más bajas. Nada ha sido un camino fácil para ellos desde que se destapase el Caso Nóos, sin embargo en ese momento la familia se mostraba más unida que nunca. Después llegó la entrada de Iñaki Urdangarin en la cárcel, donde la familia se volcó con el jugador de balonmano. Ahora, tras salir a la luz las imágenes del ex duque de Palma paseando de la mano con otra mujer por la playa, el matrimonio de Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón se ha roto.

Dos semanas después de que se publicasen las imágenes, emitieron un comunicado conjunto en el que anunciaron "de común acuerdo, interrumpir su relación matrimonial". Según aseguran ambos, en un comunicado, el compromiso con sus cuatro hijos "permanece intacto". Y sus hijos permanecen ahora de lo más unidos, corroborando de esta manera las palabras de su comunicado.

Aunque cada uno reside en un punto de Europa debido a sus estudios, siempre que pueden sacan un hueco en su agenda para verse. Este fin de semana Juan Valentín se ha desplazado desde Madrid a Segovia para ser el mayor fan de su hermano Pablo en su último partido.

Gtres

El más popular de los hermanos, debido a su simpatía y educación con la prensa, contó en su encuentro en Nava de la Asunción (Segovia) con el incondicional apoyo de su hermano mayor. Ambos mantienen un vínculo muy especial a pesar de tener personalidades tan dispares. Mientras Pablo es un chico extrovertido, su hermano se muestra mucho más introvertido, aunque no duda en hacerse fotos con sus fans siempre que estas lo solicitan.

Juan Valentín en el partido de su hermano junto a unas fans que le piden fotografiarse con él. Gtres

