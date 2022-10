La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin no celebran sus bodas de plata. El 4 de octubre de 2022, los ex duques de Palma habrían festejado sus 25 años de casados pero el anuncio de su separación, el 24 de enero de ese mismo año, tras las fotos de Iñaki paseando de la mano de Ainhoa Armentia, no lo ha hecho posible. El matrimonio de la ex pareja duró 24 años y lucharon juntos contra viento y marea viviendo buenos y malos momentos pero ahora su relación sentimental ha llegado a su fin y el ex duque de Palma vive sus primeros meses de amor al lado de Ainhoa Armentia compartiendo su tiempo en Vitoria y sus primeras vacaciones. A pesar de su separación, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin han vivido varios encuentros, el último el pasado 15 de septiembre en Ginebra en presencia de su hija Irene.

La historia de amor de los ex duques de Palma comenzó en 1996 en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Ella se quedó prendada de Iñaki Urdangarin, jugador de balonmano de ojos azules y dicen que él abandonó por ella a su novia de toda la vida. Solo un año después, el 4 de octubre de 1997, contrajeron matrimonio en Barcelona. La Ciudad Condal se vistió de fiesta para celebrar el enlace de la hija del rey Juan Carlos con el jugador estrella del F.C. Barcelona de balonmano y fue una de las bodas reales españolas más mediáticas.

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin eran la pareja perfecta. De su matrimonio nacieron cuatro hijos: Juan, el 29 de septiembre de 1999; Pablo, el 6 de diciembre de 2000; Miguel el 30 de abril de 2002 e Irene, el 5 de junio de 2005. Vivían, a todo lujo, en la Ciudad Condal donde la infanta Cristina trabajaba en La Caixa y él, retirado del deporte en activo, se dedicaba a sus negocios. En 2009, se fueron a vivir a Washington porque Urdangarin fue nombrado presidente de la Comisión de Asuntos Públicos de Telefónica en Latinoamérica. En diciembre de 2011 comenzaba su calvario. Eran apartados de la Familia Real porque Iñaki fue imputado en el caso Palma Arena que después derivó en el caso 'Nóos'. Su calvario judicial no hacía más que empezar. Acabaron los dos sentados en el banquillo y, aunque la Infanta fue absuelta, Urdangarin fue condenado a cinco años y diez meses de prisión. El 17 de junio de 2018, Urdangarin ingresaba en la cárcel de Brieva, en Ávila, y un año después, el 19 de septiembre de 2019 comenzaba su labor de voluntario en el Hogar Don Orione a la espera del Tercer Grado que se le concedió en enero de 2021. Después llegó su traslado a Vitoria donde empezó a trabajar en un despacho de abogados en el que conoció a Ainhoa Armentia.

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin han decidido tomar caminos separados y, a la espera de la firma de su divorcio, repasamos las mejores imágenes de su historia de amor.