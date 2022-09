Mientras el mundo entero llora la muerte de la Reina Isabel II, quien fallecía el pasado 8 de septiembre, todas las miradas se giraban a Balmoral para conocer los familiares que se acercaron. El primero en llegar fue Carlos III y los hermanos de la Reina Isabel, tras ellos llegó su nieto Guillermo, quien es ya el Príncipe de Gales, siendo el príncipe Harry el último en llegar y en solitario, al igual que Guillermo. Mientras que algunos han apuntado a que las esposas de ambos optaron por quedar al cargo de sus hijos en este momento difícil, otras fuentes apuntan a que sus ausencias fueron deliberadas, al menos la de Meghan Markle quien se encontraba junto a su marido de gira por Europa. Sobre todo, al ser conocida que la relación entre Meghan y sus suegros no ha sido nunca idílica, motivo que habría impulsado al matrimonio a salir de la Familia Real Británica.

Sobre los motivos que habrían llevado a Meghan a decidir no acudir a Balmoral y que su marido fuera en solitario, Nicholas Witchell, corresponsal real de la BBC, explicaba que el 'miedo' a no ser recibida calurosamente podría haber jugado un papel crucial. "Puede que no sea muy bien recibida, para ser perfectamente sincero al respecto", llegó a asegurar. Una información que desde el Daily Mail han aumentado añadiendo que este recibimiento no sería una sospecha sino una certeza.

Según el medio sensacionalista, el propio Carlos III habría prohibido a Meghan acudir a Balmoral para despedirse de Isabel II. En esta línea, también apuntan a que el retraso de Harry que le impidió despedirse de su abuela podría haberse debido a que se tardó en avisarle ya que en un primer momento ni siquiera se le iba a llamar, algo que se rectificó momentos después. Y es que, el propio matrimonio habría rechazado visitar a Carlos III esta misma semana. Pero lo cierto es que el propio Carlos III dedicó unas cariñosas palabras a su hijo Harry y su nuera Meghan en su primer discurso.