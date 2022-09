La duquesa de Cambridge y su cuñada, Meghan Markle, han sido las grandes ausentes en el último adiós a la reina Isabel II en el Castillo de Balmoral, donde falleció la soberana, a los 96 años, el pasado 8 de septiembre. A primera hora de ese día los hijos de la Reina -Carlos, Ana, Andrés y Eduardo de Inglaterra- se trasladaron hasta la residencia estival de la familia tras conocer el grave estado de salud de su madre. Lo hacían por separado: la princesa Ana, fue la primera en llegar; luego llegó Carlos de Inglaterra junto a su mujer, Camila Parker Bowles; y más tarde lo hacían Andrés y Eduardo en un coche que conducía Guillermo de Inglaterra. En ese mismo vehículo se encontraba la condesa de Wessex, mujer de Eduardo de Inglaterra. Horas después, entraba en el Castillo Harry de Inglaterra, que tristemente no pudo dar su último adiós a su abuela.

Kate y Meghan, en una imagen de 2020, junto a Carlos de Inglaterra. Getty Images

Guillermo y Harry de Inglaterra no estuvieron acompañados por sus mujeres. Desde un primer momento, la BBC anunció que el ya heredero al trono viajaría sin la duquesa de Cambridge. Kate se quedó en Londres al cuidado de sus tres hijos: Jorge, Carlota y Luis, que comenzaron el colegio el mismo día de la muerte de su bisabuela.

Lo que no se sabía, hasta ahora, es el motivo por el que Meghan Markle no había acudido a Balmoral, a pesar de que, en un principio, sí estaba previsto. Nicholas Witchell, corresponsal real de la BBC, ha explicado que la exactriz no habría viajado a Escocia por 'miedo' a que miembros de la familia de su marido no la "recibieran calurosamente". "Puede que no sea muy bien recibida, para ser perfectamente sincero al respecto", ha concluido el periodista dando su opinión.

Finalmente Meghan se quedó en Londres, donde se reencontrará con Harry. El nieto de Isabel II abandonaba el Castillo de Balmoral pasadas las 8 de la mañana de este 9 de septiembre. En la capital de Inglaterra tendrán lugar los actos de proclamación de Carlos de Inglaterra como Rey.